La forêt bolivienne dans l’œil du satellite Biomass

Mission inédite

Pour mémoire, la mission Biomass de l’Agence spatiale européenne a été placée sur orbite héliosynchrone le 29 avril dernier à l’aide d’un lanceur européen Vega C mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais.

Construit par Airbus Defence and Space, c’est le premier satellite au monde équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) en bande P, dont le signal est capable de pénétrer les canopées forestières pour mesurer la biomasse ligneuse – troncs, branches et tiges.

Son objectif est de cartographier la biomasse des forêts afin d'estimer les quantités de carbone stockées, puis d’évaluer avec précision l'impact des forêts sur le cycle du carbone et les changements climatiques.

Sa mission primaire doit durer cinq ans.

Images très prometteuses

Le 23 juin au cours du symposium Living Planet organisé par l’ESA à Vienne en Autriche, les premières images de Biomass ont été dévoilées.

Forêts, volcans, déserts et glaciers apparaissent ainsi avec des détails saisissants, offrant un aperçu fort prometteur du potentiel de cette mission qui s’annonce d’ores et déjà comme une étape majeure dans notre compréhension des écosystèmes et de leurs transformations.

La présente image correspond à la forêt bolivienne.

On distingue la forêt tropicale dans les zones vertes ; les plaines inondables boisées et les zones humides sont en rouge ; les prairies sont en bleu-violet ; et les rivières et les lacs sont en noir.