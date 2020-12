Premier tir pour le missile stratégique ASMPA rénové

MBDA ASMPA tiré depuis un Dassault Rafale

Lancé pendant l'été 2014, le stade d'élaboration du programme de rénovation de l'ASMPA, missile stratégique développé par MBDA, est entré dans une phase très concrète ce 9 décembre 2020 avec un premier tir depuis un avion de combat Dassault Rafale dans le cadre d'un programme sous maîtrise d'oeuvre de la DGA. Le Rafale a décollé de la base aérienne 120 de Cazaux et "tout au long de sa phase de vol, le missile de MBDA a été suivi par les moyens de DGA Essais de missiles à Biscarosse, Hourtin et Quimper, avec la participation de DGA Essais en vol", indique le ministère des Armées. Ce premier tir lance l'entrée en phase de qualification du missile ASMPA rénové, "pré requis avant sa mise en service dans les Forces aériennes stratégiques (FAS) de l’Armée de l’Air et de l’Espace et dans la Force aéronavale nucléaire (FANU) de la Marine nationale".

En attendant le successeur : l'ASN4G

Cette rénovation à mi-vie du missile nucléaire, qui équipe déjà les composantes aériennes des forces stratégiques, sera suivie d'une autre étape : celle de 2035, avec l'arrivée du nouveau missile air-sol nucléaire de 4e génération (ASN4G), qui doit bénéficier d'une rupture technologique dans le domaine de l'hypervélocité (très haute vitesse et très grande manoeuvrabilité). Ce saut technologique sera assuré par la parfaite maîtrise, par la France, de la technologie du statoréacteur depuis 1987. L'ASN4G sera toujours emporté par un chasseur de type Rafale mais aussi son successeur, le NGF qui sera développé dans le cadre du programme SCAF.