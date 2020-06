MCO : le salon ADS Show maintient le cap, Air et Cosmos est partenaire media.

Face à un impact national et international sans précédent sur la filière, le salon du MCO aéronautique s’adapte. La partie congrès (ADS SEMINAR) permettra de mener une réflexion concertée sur l’avenir. L’ADN BtoB et business du salon (ADS BUSINESS) s’illustre par la prise de RDV en amont pour favoriser le dynamisme des échanges. La nouvelle dimension vocation / formation / emploi, quant à elle (ADS SKILLS), maintient le lien avec les forces vives de demain.

ADS Show, porté par AEROCAMPUS Aquitaine, poursuit son envol les 24 et 25 septembre prochains sur la base aérienne de Bordeaux-Mérignac, grâce au soutien du ministère des Armées, de la Région Nouvelle-Aquitaine et à la mobilisation de ses partenaires industriels.

Le salon professionnel s’animera en présence des plus grands donneurs d’ordres nationaux et européens civils et des Armées, mais aussi de pépites régionales au fort potentiel, dans un cadre aménagé autour des pôles d’activités stratégiques du MCO :

Cet espace de rendez-vous d’affaires sur mesure facilite les rencontres entre visiteurs, partenaires et intervenants. Plus de 1000 rendez-vous ont été préprogrammés en 2018.

ADS SEMINAR est réservé aux professionnels du secteur ASD et aux forces aériennes interarmées, nationales, européennes et internationales. Son ambition est de provoquer des échanges et croiser des regards afin d'identifier les enjeux opérationnels, industriels, et économiques de la filière aérospatiale et d’y apporter des réponses, autour des thématiques suivantes:

Un nouvel événement dans l’événement, dédié à la découverte des métiers

Un espace dédié à la découverte des métiers, à la formation et à l'accompagnement à l'emploi de la filière aérospatiale. Des élèves et le jeune public en général pourront assister à des démonstrations et découvrir des modules de « l'avion des métiers ». Des lycées, des universités, des écoles d'ingénieurs et militaires seront présents sur le salon. Des visites du salon sont aussi prévues en partenariat avec le rectorat et une ouverture plus large au public le vendredi après-midi.

La Nouvelle-Aquitaine, région à la pointe du MCO

La filière ASD (Aéronautique Spatial Défense) représente 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en Nouvelle-Aquitaine, et compte 70 000 emplois directs (50 000 emplois industriels/ 20 000 personnels de la défense), un territoire qui porte le secteur et accueille donc logiquement sur la base aérienne de Bordeaux-Mérignac la 5ème édition de l’ADS Show.

Le territoire néo-aquitain compte sur son périmètre parmi les plus grands noms du secteur et est actuellement en phase de consolidation de son pôle aéronautique (Dassault Aviation, Thales, Sabena Technics, Ariane Group, etc.) tout en accueillant de nouvelles écoles d’ingénieurs (Elisa Aerospace, ESTACA, ENSPIMA), des dispositifs universitaires (EVERING-IMA) et des campus de formations (AEROCAMPUS) en matière de techniques aéronautiques. Avec ADS Show 2020, la Région assoit son statut de pôle de premier rang. En maintenant son salon, ADS Show fait preuve d'adaptation. Une nécessité absolue dans le secteur de l'aéronautique.

