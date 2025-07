L'ONERA coordonnera UNIC, pour mieux comprendre les émissions non CO2 du secteur de l’aviation

Comprendre les impacts non liés au CO2 de l'aviation décarbonée

L’ONERA a été sélectionné pour coordonner le projet européen UNIC (Understanding Non-CO2 Impacts from deCarbonised Aviation), une initiative ambitieuse d’Horizon Europe visant à améliorer la compréhension de l'impact des émissions aériennes autre que le dioxyde de carbone (CO2). Ce projet, financé par l'Union Européenne et le Secrétariat d'État suisse à la formation, à la recherche et à l'innovation réunit onze partenaires issus du monde académique, de la recherche et de l'industrie pour développer de nouveaux outils et stratégies afin de réduire l'impact climatique du secteur aérien.

Oxydes d'azote (NOx), particules fines ou la vapeur d'eau

Bien que le CO2 soit un facteur clé dans l'impact climatique de l'aviation, d'autres émissions telles que les oxydes d'azote (NOx), les particules fines ou la vapeur d'eau contribuent à cet impact directement ou indirectement au travers de mécanismes physico-chimiques se produisant dans la haute atmosphère et dont la formation de traînées de condensation est un exemple. Le projet UNIC se concentre sur ces aspects souvent moins connus mais importants pour atteindre une aviation plus durable.

Ainsi le projet UNIC vise à améliorer la connaissance des émissions aériennes, avec le développement de capteurs innovants pour mesurer les émissions en vol. Le projet vise à étudier l'impact des carburants alternatifs (SAF, hydrogène) avec des expérimentations en laboratoire et en vol. Mais également à améliorer les outils de modélisation en intégrant les mesures de particules fines dans les modèles de formation de traînées de condensation. Enfin, l'un des autres buts est de fournir des données et des outils scientifiques pour éclairer les décisions politiques de réduction de l’impact environnemental de l'aviation.

Développer des capteurs innovants et améliorer les modèles scientifiques

Dans le cadre du projet UNIC, l'ONERA contribuera à développer des capteurs innovants pour les mesures en vol et à améliorer les modèles scientifiques pour comprendre la formation de traînées de condensation et leur impact. Pour l'ONERA, le projet UNIC s'inscrit dans la continuité des recherches engagées depuis plusieurs années, en particulier dans le cadre de l'initiative nationale CLIMAVIATION soutenue par la DGAC, dans laquelle l'ONERA associe ses compétences à celle de l'IPSL afin d'améliorer la compréhension des effets non-CO2 et la quantification de leurs impacts sur le climat.

Plusieurs universités partenaires du projet

Les partenaires du projet UNIC sont : Cardiff University; Envisa SAS; Helsingin Yliopisto; National Research Council Canada; Pegasor Oy; Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut; Tampereen Korkeakoulusaatio Sr; The Manchester Metropolitan University; The University Of Reading et Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.