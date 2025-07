Air Algérie passe une importante commande de seize ATR

La compagnie AIr Algérie a annoncé le 4 juillet une forte commande de 16 ATR 72-600 auprès du constructeur franco-italien. Air Algérie, plus important client d’ATR en Afrique, opère des ATR depuis 2003, et ses dernières acquisitions datent de 2008 et 2014. La compagnie exploite actuellement 12 ATR 72-500 et 3 ATR 72-600. Alors que la compagnie aérienne s’engage progressivement à réduire son empreinte carbone, cette nouvelle commande souligne la confiance continue d’Air Algérie dans l’efficacité des avions ATR et leur technologie éprouvée.

Plus importante commande jamais enregistrée auprès d'un opérateur africain

Les livraisons des nouveaux appareils sont prévues entre 2026 et 2028. Dotés des moteurs de dernière génération PW127XT, ces ATR 72-600 de 72 places seront opérés par une nouvelle filiale régionale d’Air Algérie, Domestic Airlines. Elle sera dédiée à l’amélioration de la connectivité domestique, notamment dans le sud du pays, zones où le transport aérien est un facteur essentiel du développement économique et social. Cette acquisition stratégique, qui vient renforcer une relation de confiance de plus de deux décennies, s’accompagne également de l’achat d’un simulateur de vol ATR 72-600, le premier du genre en Afrique, marquant ainsi une avancée majeure pour la formation aéronautique sur le continent. Cette commande – la plus importante jamais enregistrée par ATR auprès d’un opérateur africain – illustre le partenariat solide entre ATR et Air Algérie dans la construction de l’avenir de l’aviation sur le continent. ATR accompagne Air Algérie dans le lancement de sa nouvelle filiale – non seulement en tant que constructeur d’avions régionaux efficaces et à faibles émissions, mais aussi en tant que partenaire de confiance dans cette nouvelle étape de son développement.