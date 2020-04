Lux Aerobot et Notos Technologies, lauréats de la bourse CRIAQ Startup 2020

Le CRIAQ est fier d’annoncer les deux lauréats de la deuxième édition de la Bourse CRIAQ Startup, destinée aux entreprises québécoises en démarrage et actives dans le secteur aérospatial:

, une entreprise de robotique spatiale spécialisée dans la conception, la fabrication et l’exploitation de satellites atmosphériques autonomes NotosTechnologies, une start-up qui permet aux drones à voilure fixe de trouver et d’exploiter de manière autonome des sources d’énergie éolienne dans l’atmosphère.

Lancée en 2018, la bourse CRIAQ Start-Up, accorde sur concours, deux bourses de 10 000$ par année soutenant le développement technologique de deux start-ups, dans une perspective où le financement contribue à augmenter l’arrimage du développement du produit ou service avec d’éventuels utilisateurs et clients.

« Recevoir la Bourse Start-up CRIAQ est un gage de support important pour Lux dans sa transition de start-up à scale-up. Le CRIAQ a été un acteur clé dans nos efforts de développement et de commercialisation depuis nos tout débuts: par leurs conseils, leurs différents programmes ainsi que leurs missions commerciales internationales. Lux est choyé de pouvoir compter sur le CRIAQ dans l’établissement de ses projets d’envergure dans le secteur de l’aérospatial au Québec. »– Katrina Albert, Directeur exécutif de Lux

« L’équipe de Notos est ravie de recevoir la Bourse Start-up du CRIAQ soutenant le développement technologique des start-ups dans le secteur de l’aérospatiale. En tant que jeune entreprise québécoise, nous sommes extrêmement fiers d’être à l’avant-garde de l’innovation dans le monde des aéronefs autonome et nous sommes honorés de contribuer à la croissance de l’industrie aérospatiale mondiale. Nous sommes reconnaissants du soutien et de l’enthousiasme que le CRIAQ a démontré pour notre projet, et nous avons hâte d’utiliser la richesse des connaissances et de l’expertise du CRIAQ afin de continuer à faire croitre notre start-up. »– Alexandre Borowczyk, responsable du produit et Cofondateur de Notos.

A propos du CRIAQ :

Le CRIAQ est un modèle unique de recherche collaborative menée par des entreprises de toutes tailles impliquant des universités et des centres de recherche.

Le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un organisme sans but lucratif (OSBL) créé en 2002 grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec. Sa mission est d’accroître la compétitivité de l’industrie aérospatiale en stimulant l’innovation des entreprises par la R et D collaborative. Son rôle est de rassembler les écosystèmes et développer une nouvelle génération d’innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d’applications aérospatiales d’avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable.