Les satcoms géostationnaires tricolores ont la cote

Champions du monde

Si, en 2021, le prestigieux marché des satellites de télécommunications géostationnaires (placés à 36 000 km d’altitude) n’a toujours pas redécollé au niveau mondial comme espéré, ce sont en tout cas Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space qui ont raflé la mise en décrochant… six des neuf contrats ouverts à la concurrence.

Le premier s’est ainsi vu confier l’an passé la construction de deux satcoms tout électriques : Eutelsat 36D (utilisant la plateforme Eurostar Neo) pour l’opérateur français Eutelsat, et Superbird 9 (sur la plateforme entièrement reconfigurable sur orbite OneSat) pour l’opérateur japonais Sky Perfect JSat – les deux commandes OneSat annoncées le 8 janvier 2021 sont à mettre au profit de l’année 2020.

Le second a pour sa part été retenu pour fournir quatre satellites : un sur la plateforme à propulsion liquide Spacebus 4000B2 (HTS 113BT, pour l’opérateur indonésien PT Telkom Satelit), deux sur la plateforme électrique Spacebus Neo (Sicral 3A et 3B, pour le ministère italien de la Défense), et un sur la nouvelle plateforme flexible Space Inspire (Astra 1Q pour l’opérateur luxembourgeois SES).

Deux satellites Intelsat supplémentaires pour TAS

Le 12 janvier, Thales Alenia Space a ouvert le bal de l’année 2021 en annonçant un double contrat signé avec l’opérateur américain Intelsat.

Il concerne la fourniture, d’ici 2025, des satellites Intelsat 41 (IS 41) et 44 (IS 44), fabriquées sur la base de la plateforme Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration), proposée depuis 2019.

Ces deux satellites s’inscriront dans le développement par Intelsat du premier réseau 5G mondial unifié défini par logiciel, assurant une connectivité dynamique à haut débit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, pour les services commerciaux et gouvernementaux de mobilité et de raccordement cellulaire.