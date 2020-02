Les Entretiens de Toulouse se dérouleront les 22 & 23 avril 2020

LE PRINCIPE des ENTRETIENS de TOULOUSE



La formation s’organise autour d’Entretiens thématiques répartis sur 4 demi-journées.

Le participant choisit : 1 Entretien par demi-journée parmi les 15 domaines de discussion et les 60 Entretiens proposés et construit son parcours de formation “à la carte” sur 2 jours.

Chaque Entretien rassemble au maximum 25 personnes. Un ou plusieurs experts reconnus présentent la problématique de l’Entretien pendant environ 30 minutes ; suivent des échanges et débats au sein de l’assistance. Des membres de l’Académie de l’Air et de l’Espace jouent le rôle de modérateurs, veillant ainsi à la qualité des discussions.

Pour préparer ces Entretiens, les contributions des experts sont regroupées dans un livre, qui est envoyé un mois avant les Entretiens aux participants effectivement inscrits. Chacun peut ainsi choisir le ou les Entretiens auxquels il participera et préparer les questions qu’il souhaite poser, à l’avance via ce site internet ou directement lors de l’Entretien.

Aucun compte-rendu des discussions ne sera publié suite aux Entretiens, afin de garantir la confidentialité industrielle.



L’AMBITION DES ENTRETIENS DE TOULOUSE



Initiés par l’Académie de l’Air et de l’Espace, en partenariat avec l’École Polytechnique Executive Education, les Entretiens de Toulouse ont pour triple objectif de :



Faire dialoguer tous les acteurs du secteur aérospatial ;

Faciliter la compréhension réciproque et la diffusion du savoir scientifique et technique à tous

ces acteurs ;

ces acteurs ; Contribuer aux échanges entre PME, grands groupes, donneurs d’ordres et centres de

recherche.



Il s’agit donc d’une formation scientifique pendant laquelle les participants, en s’appuyant sur une pédagogie novatrice basée sur les échanges, s’ouvrent à d’autres domaines d’expertise que le leur et enrichissent leurs réseaux.

Les Entretiens de Toulouse sont le fruit de la collaboration entre les industriels – donneurs d’ordres, systémiers, et PME – et des centres de recherche.

À partir de thèmes de réflexion prioritaires pour la R&D, sur les technologies clés et leurs perspectives, cet événement contribue à assurer une plus grande synergie entre les acteurs de tous âges et de différents métiers.

CHIFFRES CLÉS DES ENTRETIENS DE TOULOUSE

3 500 Participants depuis 2008

13 Éditions – Une pédagogie qui a fait ses preuves

89 % des participants « complètements satisfaits »

95 % des participants souhaitent revenir l’année suivante

Retrouvez toutes les informations sur le site

EntretiensdeToulouse.com



À PROPOS DE L’ACADEMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

L’Académie est composée de membres qui exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs domaines respectifs liés à l’aéronautique et à l’espace.

Issus de milieux très divers se côtoient ingénieurs, industriels, chercheurs, managers, pilotes, astronautes, médecins, juristes, économistes, journalistes, écrivains et artistes. Ils constituent un vivier de connaissance unique en Europe visant à favoriser et promouvoir le développement d’activités scientifiques, techniques, culturelles et humaines de haute qualité dans les domaines de l’Air et de l’Espace.

academieairespace.com



À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE EXECUTIVE EDUCATION

L’École polytechnique a créé l’École Polytechnique Executive Education réunissant l’ensemble de son offre de formation continue. Elle s’appuie ainsi sur la pluridisciplinarité et l’excellence qui caractérisent l’enseignement et la recherche à l’X pour proposer formations et accompagnements tous établis sur son expertise scientifique et technique. L’École Polytechnique Executive Education propose des programmes diplômants, certifiants et courts à destination de dirigeants, de managers, d’ingénieurs et de scientifiques, ainsi que des séminaires et des actions de formation sur-mesure pour le compte d’entreprises nationales et internationales de toutes tailles et de tous secteurs. Sa mission est d’accompagner l’évolution professionnelle des entreprises et des particuliers en leur proposant une offre unique de formation continue qui couvre les domaines-clés : la sciences et les nouvelles technologies, l’innovation et entrepreneuriat, la transformation et le management.

exed.polytechnique.edu