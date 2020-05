Les employés de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau reconnus comme les meilleurs en Amérique du Nord

Montréal, le 11 mai 2020

Pour la toute première fois, YUL Aéroport international Montréal-Trudeau a remporté les plus hauts honneurs dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord dans le cadre du gala virtuel des « World Airport Awards » 2020 de Skytrax. Un couronnement qui arrive à point alors que les bonnes nouvelles se font plutôt rares depuis quelques semaines dans l’industrie aéroportuaire.

YUL a su se démarquer cette année parmi tous les aéroports du continent, dans cette catégorie qui reconnait la qualité du service offert aux passagers par les quelque 13 000 employés qui travaillent en temps normal dans l’aérogare, qu’il s’agisse des ambassadeurs, des manutentionnaires, du personnel des transporteurs aériens, des membres de la Sûreté aéroportuaire, des employés des agences gouvernementales ou encore ceux des concessions et commerces. Mentionnons qu’il s’agit d’une progression impressionnante et rapide au sein du classement. En effet, YUL avait déjà atteint le 4e rang en 2019 après s’être hissé au 6e rang en 2018 et au 10e en 2016.

« Au cours des dernières années, un virage s’est amorcé pour faire vivre aux passagers une expérience des plus mémorable et agréable et ce, dès leur arrivée à YUL. Ce prix confirme que nous avons réussi notre pari. Sans le dévouement des employés de la communauté aéroportuaire, nous n’aurions jamais pu y arriver. Bien que les priorités aient changé au cours des dernières semaines, ceux-ci continuent de venir travailler avec le sourire aux lèvres, malgré un contexte difficile et incertain. Je suis extrêmement fier d’eux et je sais qu’ils répondront présents lorsque viendra le temps de reprendre le cours des opérations normales dans l’aérogare et de refaire de YUL un aéroport vibrant, à l’image de sa métropole » a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d’ADM Aéroports de Montréal.

Dans le classement des 100 meilleurs aéroports à l’échelle internationale, YUL se hisse au 57e rang, progressant donc de 5 places par rapport à l’année dernière, selon les votes des voyageurs du monde entier. Enfin, dans la catégorie globale « Best Airports » (meilleurs aéroports) en Amérique du Nord, Montréal-Trudeau se maintient au 10e rang. Précisions que seuls deux autres aéroports canadiens sont représentés dans cette catégorie.

Les « World Airport Awards » de Skytrax sont considérés comme une référence de qualité au sein de l'industrie aéroportuaire mondiale. Ils sont décernés à la suite d’un processus d’évaluation du service à la clientèle et des installations, effectué auprès de plus de 550 aéroports et de millions de voyageurs dans le monde. La période de sondage s’est étendue entre septembre 2019 et février 2020.

À propos d’Aéroports de Montréal :

ADM Aéroports de Montréal est l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.