Le CFM LEAP réduit de 15% la consommation de carburant

Des matériaux composites innovants

Les moteurs CFM International LEAP sont des turboréacteurs à haut taux de dilution conçus pour alimenter la famille d'avions Airbus A320neo (LEAP-1A), Boeing 737 MAX (LEAP-1B) et COMAC 919 (LEAP-1C). Le moteur LEAP a la même architecture de base que le CFM-56 (le moteur le plus vendu au monde). Le ventilateur et le boîtier du ventilateur des moteurs LEAP sont fabriqués à partir de plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP).

CFMI a noué un partenariat avec Albany Engineered Composites (AEC) pour utiliser leur technologie de composite tissé sur le ventilateur et le boîtier du ventilateur LEAP. Les pales du ventilateur sont composées d'un maillage 3D de fibres de carbone spécialisées fabriquées et traitées à des températures optimales. Les pales du moteur LEAP peuvent atteindre des vitesses variables à différents endroits de la pale. CFMI et AEC innovent sur la conception globale pour réduire le poids et améliorer les performances du moteur.

Baisse de Consommation de 15% de carburant

L'efficacité des turboréacteurs est mesurée en termes de carburant consommé par unité de poussée générée. CFM International affirme que les opérateurs de LEAP doivent constater une amélioration d'au moins 15 % de la consommation de carburant par rapport aux moteurs CFM précédents. Le coût est mesuré en fonction de la quantité de carburant consommée par heure pour produire une livre-force (lbf) de poussée. Le moteur LEAP consomme 15 % de moins de carburant pendant un vol de croisière typique que les moteurs CFM-56 actuels.

Fiabilité et performance

CFM International définit la fiabilité du moteur comme les mesures opérationnelles pendant les vols et sa fiabilité tout au long de sa durée de vie opérationnelle. La fiabilité de départ, les retards, les annulations et les taux d'arrêts en vol du moteur LEAP sont similaires à ceux du CFM-56. Pour assurer la fiabilité du LEAP, la fréquence des réparations est réduite au minimum. Le cône de protection de l'entrée d'air dirige les débris vers le flux de contournement de la turbine.

En somme, le CFM LEAP combine une conception avancée, des matériaux durables et une efficacité accrue pour offrir des performances de pointe dans le domaine de l'aviation. En améliorant l'efficacité du moteur, le CFM LEAP est une réponse à l'importance croissante de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions de CO2 dans l'industrie de l'aviation. Avec sa fiabilité et sa performance améliorées, le CFM LEAP est certainement un des meilleur moteur du moment pour les compagnies aériennes cherchant à améliorer leur rentabilité tout en répondant aux exigences réglementaires en matière d'émissions.