L’aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc fait sa rentrée avec la 2ème édition du forum de l’emploi et une nouvelle directrice

Viviers-du-Lac, le 3 septembre 2019

Acteur économique clé du territoire avec 250 postes proposés chaque hiver, l’Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc, géré par VINCI Airports, en partenariat avec la Mission Locale Jeunes du bassin Chambérien, la Mission Locale Jeunes d’Aix-les-Bains et les Pôles Emplois de Chambéry et Aix-les-Bains, organise pour la 2ème année un Forum dédié aux métiers de l’Aéroportuaire, de la Sécurité, du Tourisme et de la Propreté. Cet événement aura lieu le mardi 10 Septembre de 10 h à 13 h à l’aéroport et mettra en lumière des secteurs dynamiques qui recrutent tout au long de l’année. Plus de 25 entreprises seront présentes et proposeront 400 offres d’emplois dans les domaines ciblés de l’aérien (agents d’escale, agents d’accueil, bagagistes, agents de trafic, agents de piste…), du Tourisme, de l’Hôtellerie restauration (réceptionnistes, service, commis de cuisine…), de la sécurité (agents de sûreté, sécurité…) ou encore de la propreté (agents d’entretien, machinistes…). Cet événement gratuit favorisera les échanges entre les employeurs présents et les demandeurs d’emploi. Il est ouvert à tous types de profil, même sans pré-qualification.

Cette rentrée est également marquée par la prise de fonction d’une nouvelle directrice à l’aéroport, issue du réseau VINCI Airports : Mylène Leuly, ancienne directrice adjointe des opérations à Lyon Aéroport, également géré par VINCI Airports.

A propos de l'Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc et de VINCI Airports :

L’aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc est géré par VINCI Airports pour le compte du département de la Savoie. Grâce à son emplacement stratégique entre lac et montagne, l’aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc est l’aéroport des deux Savoie et offre une porte d’entrée privilégiée vers les stations de ski les plus prestigieuses. En 2018, 205 000 passagers ont transité par la plate-forme de Chambéry, par le biais de son terminal dédié à l’aviation d’affaires et privée, de ses 10 lignes régulières directes vers l’Europe ainsi que de ses vols charters ski opérés par une vingtaine de tour-opérateurs principalement britanniques, scandinaves et russes. VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 46 aéroports en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en République dominicaine, au Costa Rica, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau VINCI Airports a accueilli 240 millions de passagers en 2018 - y compris le trafic de Londres Gatwick. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance de plates-formes existantes, de projets d’extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. En 2018, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros.

