Fin de service pour les Boeing 747-400 de China Airlines

La fin d’une époque

La compagnie taïwanaise China Airlines envoie à la retraite ses Boeing 747-400, après de nombreuses années de bons et loyaux services. Les premiers B747 avaient commencé à être fournis à la compagnie taïwanaise en 1975, et les dernières livraisons étaient intervenues en 2005.

China Airlines, fidèle de Boeing…

China Airlines – relations américano-taïwanaises obligent- s’est surtout fournie depuis sa création chez l’avionneur américain. En plus des 747, China Airlines est équipée de 737-800, et de 777-300ER.

… comme de Airbus

Ces dernières années, c’est chez Airbus que China Airlines se fournit. En plus de l’A330-300 et des A350 XWBs, la compagnie taïwanaise a choisi à la mi-2019 les Airbus A321neo, en achat et en leasing.