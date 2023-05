En Turquie, le futur hélicoptère d’attaque T929 vole pour la première fois

Capacités de l’hélicoptère de combat lourd T929

Le T929, destiné à équiper les forces terrestres de la Turquie, est issu d’un programme de développement initié en 2019 nommé ATAK-2. D’une masse de 11,5 tonnes, il égale la masse maximale au décollage du Mil Mi-28 russe et dépasse celle de l’AH-64 Apache de Boeing qui s’élève à 10 433 kg. Le T929 possèdera une puissance de 2500 chevaux produite par deux moteurs TV3-117VMA-SBM1V série 1 fournis par le motoriste ukrainien Motor Sich. Grâce à eux, il aura une vitesse maximum de 172 nœuds (318.5 km/h) et opèrera avec un plafond de service de 20 000 pieds (6096 mètres) d’altitude.

L’hélicoptère pourra emporter 1,5 tonnes de charge utile dont 1200 kg de munitions (hors lanceurs). Selon les information de la plateforme d’information sur les questions de défense turques SavunmaSanayiST, les types de systèmes d’armes dont il est prévu qu’il soit équipé sont les suivants :

un canon de 30 mm (20 mm)

des roquettes guidées et non-guidées

des missiles air-sol, notamment antichar (notamment les UMTAS et L-UMTAS de Roketsan)

des missiles air-air (le T129 en service actuellement emploie des missile air-air Stinger)

des munitions en chute libre,

des missiles guidés par radar.

des armes laser

Si peu de précisions sont disponibles sur les armes qui seront employées en définitives, on sait néanmoins que l'armement sera réparti sur les 6 stations d'armes présentes sur les ailes du T929. Il sera par ailleurs équipé d'un pilote automatique d'une architecture avionique modulaire, d'un radar et d'un système de détection de cible et d'un système d'imagerie intégré au casque, afin de remplir ses missions avec efficacité et précision, et peut-être même de s'imposer à l'export.