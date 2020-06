Bombardier Aviation annonce des ajustements d’effectifs pour répondre à la pandémie de COVID-19

5 juin 2020, Montréal. Communiqué de presse

Bombardier Aviation a annoncé aujourd’hui qu’elle ajustera ses effectifs en fonction des conditions actuelles du marché reflétant les interruptions et défis extraordinaires causés par la COVID-19 auxquels l’industrie est confrontée.

Lorsque la pandémie est apparue pour la première fois, Bombardier Aviation a réagi rapidement en suspendant ses activités manufacturières afin de soutenir les efforts des gouvernements locaux pour ralentir la propagation du coronavirus et pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, de ses partenaires et de ses clients. Au cours du dernier mois, guidé par les professionnels de la santé et les pratiques exemplaires de l’industrie, Bombardier Aviation a mis en œuvre des procédures complètes pour protéger ses employés et le public alors que ses activités manufacturières reprenaient. Maintenant, avec la baisse prévue des livraisons d’avions d’affaires dans l’ensemble de l’industrie d’environ 30 % sur 12 mois en raison de la pandémie, Bombardier doit ajuster ses activités et ses effectifs pour s’assurer d’émerger de la crise actuelle sur de solides bases.

Par conséquent, Bombardier Aviation a pris la décision difficile de réduire ses effectifs d’environ 2 500 employés. La majorité de ces réductions toucheront les activités manufacturières au Canada et elles seront effectuées progressivement pendant l’année 2020. Les activités mondiales de service à la clientèle de Bombardier se sont poursuivies en grande partie sans interruption durant toute la pandémie.

Bombardier s’attend donc à comptabiliser, en 2020, une charge spéciale d’environ 40 millions $ liée à cet ajustement des effectifs et fournira plus d’information sur ses perspectives de marché au moment de la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre, le 6 août 2020.

