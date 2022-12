42.000 $ l'heure de vol pour le F-35 : le coût d'exploitation ne s'améliore pas

Une production toujours au ralenti

Le F-35 n'est toujours pas terminé car son développement continue afin d'éliminer les nombreux problèmes subsistant sur les trois versions de l'avion de combat et le développement de son simulateur n'est toujours pas terminé alors que ce dernier devait permettre de réduire le nombre d'heures d'entrainement à réaliser en vol (GAO-22-105128, p. 13). La pleine production du F-35 n'est donc toujours pas lancée et ne ce sont toujours que des appareils de pré-série qui sont livrés. Ce faible rythme accroît les coûts d'acquisition du F-35 mais permettent d'éviter des frais de mise à jour ultérieurs.

Les différentes composantes du DoD acquièrent néanmoins des F-35 et le GAO estime que si la pleine production de l'avion est lancée en 2023, pas moins de 1.115 F-35A/B/C de présérie auraient déjà été livrés, soit approximativement un tiers des appareils commandés. Une estimation très lourde de conséquences car elle implique que cette flotte de F-35 exploitée par les Forces armées américaines et étrangères devra probablement être améliorée après leur livraison (GAO-22-105128, p. 15 et 16). Or, le fait de faire subir une maintenance lourde à 1.115 F-35 afin "d'effacer" leurs éventuels problèmes augmentera le prix des avions d'un montant aujourd'hui inconnu mais probablement non négligeable... Et ce scénario pessimiste pourrait encore s'assombrir si, comme cela semble être le cas, la pleine production n'est pas notifiée à Lockheed Martin par le DoD.

Des problèmes d'immobilisation