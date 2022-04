3 Européens sur 4 ont bien l'intention de voyager entre avril et septembre 2022

77 % prévoient de voyager entre avril et fin septembre 2022

Les indices de reprise des déplacements intra-européens se confirment et se multiplient. Dernier élément à l'appui de cette dynamique : la dernière étude réalisée par l'European Travel Commission au cours des deuxième et troisième semaine de la guerre en Ukraine. Les données collectées soulignent que 77 % des Européens interrogés ont bien l'intention de voyager entre avril et fin septembre 2022 et que pour 56 % d'entre eux le voyage se fera au sein de l'Europe. La guerre en Ukraine ne semble donc pas avoir un impact majeur et l'assouplissement des contraintes sanitaires est clairement un facteur d'accélération.

Le sud de l'Europe est privilégié

Les plus motivés au voyage sont les Italiens, les Allemands, les Espagnols, les Polonais et les Britanniques (plus de 80 %). Les Français, quant à eux, semblent se complaire dans cette neurasthénie pathologique qui fait leur charme malgré deux années d'épargne accumulée grâce à la pandémie et les mesures de soutien gouvernementales. Le sud de l'Europe est clairement privilégié par les Européens avec l'Espagne en tête suivie de l'Italie, la France, la Grèce et le Portugal.

Le retour de l'avion

Le moyen de transport privilégié reste l'avion. Pour une raison toute simple : c'est le moyen le plus rapide pour des vacanciers qui doivent parcourir plus de 1 500 km pour certains et dont les séjours sont courts : 33 % envisagent 4 à 6 nuits, 27 % 7 à 9 nuits. Seulement 25 % envisagent des séjours de plus de dix jours. Du coup, l'envie d'avion progresse de 7 % par rapport à l'enquête réalisée en décembre 2021 tandis que l'intérêt pour le train et le bus est à son niveau le plus bas depuis le mois d'août 2020.