Un premier F-16 aux couleurs ukrainiennes

Une première image

À l'occasion d'une interview d'un pilote ukrainien, le journal Voice Of America (VOA) a publié une image d'un avion de combat F-16 Fighting Falcon AM. S'il s'agit d'un Fighting Falcon assez classique, c'est la toute première image d'un F-16 aux cocardes ukrainiennes ! Il est plus que probable que cette photo a été prise sur la base aérienne de Skrydstrup (Danemark du Sud, Danemark), base depuis laquelle les pilotes ukrainiens s'entrainent au maniement des F-16 danois, norvégiens, bientôt belges et désormais ukrainiens.

Il n'est pas possible d'apercevoir l'aile gauche (bâbord) mais l'aile droite emporte :