Hypersonique : Stratolaunch démontre la réutilisation possible de son Talon-A2

Un second vol hypersonique...

Il aura fallu un certain délai pour livrer l'information mais Stratolaunch vient d'annoncer la réussite de son second vol hypersonique et de sa récupération de l'aéronef entièrement autonome Talon-A2 (TA-2) en mars 2025. « Nous sommes également heureux d'annoncer que cette réalisation importante fait suite au premier vol hypersonique réussi de Talon-A2 en décembre 2024, confirmant ainsi la démonstration de l'efficacité de l'autonomie du véhicule. Lequel a dépassé Mach 5 au cours de sa trajectoire pour la deuxième fois, dépassant ainsi le précédent record de vitesse établi avec le vol de décembre », commente Stratolaunch.

... Et la démonstration du concept de réutilisation

« Grâce aux données recueillies lors de ce deuxième vol, nous sommes en mesure d'appliquer les enseignements tirés pour améliorer la résistance et les performances des aéronefs Talon-A », a commenté Zachary Krevor Président-directeur général de Stratolaunch. « Bien que les techniciens sont en cours d'examen des données du deuxième vol, l'examen du premier vol a confirmé la robustesse de la conception de Talon-A tout en démontrant la capacité de répondre à l'ensemble des capacités de performance souhaitées par nos clients. Nous avons maintenant démontré la vitesse hypersonique, ajouté la complexité d'un atterrissage sur piste complète avec récupération rapide de la charge utile, et prouvé la réutilisation possible. Ces deux vols ont été de grandes réussites », ajoute Zachary Krevor.

Depuis le X-15

En soutenant les initiatives de défense des États-Unis, Stratolaunch se concentre sur l'expansion de ses essais en vol hypersoniques et sur la garantie de la durabilité à long terme des bancs d'essai hypersoniques réutilisables. Ces vols terminés démontrent le retour des États-Unis aux essais en vol hypersoniques réutilisables depuis la fin du programme [North American] X-15 en 1968 -et X-15A2 avec revêtement ablatif- . « Nous avons effectué quatre vols Talon-A, réalisé vingt-quatre vols Roc à ce jour, fait voler deux nouveaux aéronefs supersoniques et hypersoniques en une seule année, et nous sommes fermement engagés sur la voie de la concrétisation des services d'essais en vol hypersoniques », a déclaré Zachary Krevor.

Accélérer les essais de tous les systèmes hypersoniques

Stratolaunch a effectué les vols dans le cadre du programme MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed) du Centre de gestion des ressources d'essai (TRMC), en partenariat avec Leidos. Le programme MACH-TB vise à accélérer les essais de tous les systèmes hypersoniques disponibles sur le marché. Il s'agissait du deuxième vol de Stratolaunch réalisé pour le compte du programme. « La démonstration de la réutilisation de véhicules d'essai hypersoniques entièrement récupérables est une étape importante du programme MACH-TB », a déclaré George Rumford, directeur du Centre de gestion des ressources d'essai du ministère de la Défense. « Les enseignements tirés de cette campagne d'essais nous aideront à réduire le délai de rotation des véhicules de plusieurs mois à quelques semaines », ajoute George Rumford.