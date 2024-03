Stratolaunch a fait voler Talon TA-1

Talon-A a réalisé son premier vol motorisé

Stratolaunch a annoncé que le premier vol motorisé du véhicule d'essai Talon-A, TA-1, a été réalisé avec succès. Ce premier vol représente une étape importante dans le développement de la première capacité d'essai hypersonique réutilisable financée par le secteur privé. Les principaux objectifs de l'essai en vol consistaient à assurer le largage en toute sécurité du véhicule TA-1, l'allumage du moteur, l'accélération, la montée soutenue en altitude et l'amerrissage contrôlé.

Proche de Mach 5

"Bien que je ne puisse pas communiquer l'altitude et la vitesse spécifiques atteintes par le TA-1 en raison des accords de propriété conclus avec nos clients, nous sommes heureux d'annoncer qu'en plus d'avoir atteint tous les objectifs principaux et ceux de nos clients, nous avons atteint des vitesses supersoniques élevées proches de Mach 5 et recueilli une grande quantité de données, ce qui représente une valeur incroyable pour nos clients", a déclaré Zachary Krevor Président-directeur général de Stratolaunch. "Notre objectif avec ce vol était de poursuivre notre approche de réduction des risques pour le premier vol réutilisable du TA-2 et de rester fidèles à notre engagement de fournir une valeur maximale à nos clients. Nous sommes impatients d'examiner les données de l'essai d'aujourd'hui et de les utiliser pour planifier nos prochaines étapes en vue du premier vol du TA-2 dans le courant de l'année", ajoute Zachary Krevor.

Spirit of Mojave, un Boeing 747-400 en cours de modification

Parallèlement aux essais du TA-1, Stratolaunch progresse dans la fabrication du TA-3, le deuxième véhicule entièrement réutilisable de la gamme de produits Talon-A. La société commence également à apporter des modifications à son système de transport par avion. La société commence également à modifier sa plate-forme de lancement supplémentaire, le Spirit of Mojave, un Boeing 747-400 modifié.