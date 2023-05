Stratolaunch achève avec succès l'essai de séparation du véhicule Talon-A

Un essai de séparation réussi

Stratolaunch LLC annonce que la société a terminé avec succès l'essai de séparation du véhicule d'essai de séparation Talon-A, TA-0. Le vol était le onzième pour l'avion porteur et plateforme de lancement Roc de la société et la deuxième fois que l'équipe a mené des opérations de vol dans le Western Range de la base spatiale de Vandenberg, au large de la côte centrale de la Californie. Avec ce test historique, l'équipe progresse vers le premier vol hypersonique du TA-1 à la fin de l'été 2023.

4 heures et 8 minutes de vol

Le vol, qui a duré au total 4 heures et 8 minutes, a permis de réduire les risques en démontrant que le système de lancement Talon-A peut séparer proprement et en toute sécurité des véhicules hypersoniques du pylône central de Roc, sans venir ni heurter ni endommager l'avion porteur. L'essai a également confirmé la télémétrie entre les véhicules et les moyens de communication de la base spatiale de Vandenberg, garantissant ainsi la collecte de données télémétriques de secours lors des futurs essais de vols hypersoniques.

Un premier vol hypersonique de TA-1 prévu pour la fin de l'été 2023

Une fois ce test historique achevé, l'équipe progressera vers le premier vol hypersonique du banc d'essai consommable TA-1 à la fin de l'été 2023. "Le test d'aujourd'hui a été exceptionnel", a déclaré Zachary Zachary Krevor, président-directeur général de Stratolaunch. "C'était C'était exaltant de voir le TA-0 s'éloigner de Roc en toute sécurité, et je félicite notre équipe et nos partenaires. Je félicite notre équipe et nos partenaires. Notre matériel et nos systèmes de collecte de données ont fonctionné comme prévu, et nous nous trouvons maintenant au bord du vol hypersonique".