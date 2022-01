Stratolaunch réussit le troisième vol d'essai de son avion porteur

Un troisième vol d'essai réussi

Stratolaunch a annoncé la réussite de son troisième vol d'essai de l'avion porteur Roc. L'avion a volé pendant 4 heures et 23 minutes au-dessus du désert de Mojave. Il a atteint une altitude de 23 500 pieds ( soit 7 162,8 m) à une vitesse indiquée de 180 nœuds (environ 333 km/h). Ce vol a permis de préparer l'avion-porteur à soutenir les lancements de son prochain véhicule hypersonique de test, Talon-A. Les résultats initiaux des objectifs d'essai ont permis l'évaluation continue des performances de l'avion et de ses caractéristiques de maniabilité à des vitesses et à une altitude accrues et la validation du fonctionnement du train principal intermédiaire gauche, y compris le fonctionnement des trappes, et du train alternatif.

Valider les améliorations...

« Le vol réussi d'aujourd'hui démontre et valide les améliorations apportées aux systèmes de l'avion porteur et à la performance de vol globale », a commenté le Dr Zachary Krevor, président et chef de l'exploitation de Stratolaunch. « Nous allons prendre les données que nous avons recueillies aujourd'hui et continuer à faire progresser la performance opérationnelle de l'avion pour soutenir les essais hypersoniques en 2022. Le vol réussi d'aujourd'hui démontre et valide les améliorations apportées aux systèmes de l'avion porteur et aux performances globales de vol », a déclaré Zachary Krevor.

...Et offrir des options à l'équipage en cas d'urgence

« L'essai individuel du train d'atterrissage principal gauche a permis d'atténuer les risques et de fournir à nos équipages des options en cas d'urgence, au cas ou l'atterrissage de l'avion et/ou ses systèmes ne fonctionneraient pas comme prévu », a ajouté Zachary Krevor. En plus de tester l'avion porteur, l'équipe continue de faire à progresser au niveau de la construction de ses deux premiers véhicules d'essai Talon-A, TA-0 et TA-1. Le TA-1 a terminé ses premiers essais de mise sous tension à la fin de décembre 2021, ce qui permet à la société de rester sur la bonne voie pour commencer les essais en vol hypersonique en 2022 et pour fournir des services aux clients gouvernementaux et commerciaux en 2022.