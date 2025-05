LATAM a mis en ligne sa nouvelle classe affaires

La compagnie LATAM Airlines a mis en ligne depuis le 26 avril ses trois premiers Boeing 787-8 équipés de sa nouvelle classe affaires Premium Business. Les trois avions 787-8 sont entrés en service sur les routes de Santiago vers Mexico, Bogota et Miami les 26 avril, 3 et 6 mai. Les suites R7 de l’équipementier Recaro sont équipées de portes coulissantes et ont des intérieurs inspirés de l’Amérique du Sud. LATAM a investi 360 millions de dollars pour la rénovation de 24 Boeing 787.

Les trois premiers avions rénovés poursuivront ensuite vers les Etats-Unis

En plus des cabines Premium Business, la mise à niveau s'étend également à la classe économique, qui dispose désormais de sièges ergonomiques de nouvelle génération offrant plus d'espace et de confort, de divertissements à bord et d'un design amélioré. Par la suite, les trois premiers B 787-8 rénovés - tous basés au Chili - continueront à desservir les liaisons entre Santiago et l'île de Pâques (Chili), Bogota (Colombie), Madrid (Espagne), ainsi que Miami, New York et Los Angeles (États-Unis). Sur les 24 avions modernisés, 10 sont des Boeing 787-8, assurant des vols internationaux et nationaux au Chili, et 14 sont des Boeing 787-9, assurant des vols internationaux et nationaux au Chili, au Brésil et au Pérou. Le processus de rétrofit est réalisé dans les bases de maintenance de LATAM à São Carlos, au Brésil, et à Santiago, au Chili, et devrait être achevé d'ici le second semestre 2026. Chaque rétrofit prend entre 1 et 2 mois, en fonction de l'ampleur des améliorations.

Les caractéristiques des nouvelles classes

Les suites Premium Business sont entièrement privées, avec des portes coulissantes et des sièges qui se transforment en lits à plat. Chaque suite offre un accès direct à l'allée, des compartiments à chaussures, un espace de rangement et des ports de charge USB-A et USB-C. Pour le divertissement, chaque suite comprend un écran haute définition de 18 pouces. Les sièges de la classe économique, quant à eux, présentent des designs ergonomiques de nouvelle génération qui offrent plus d'espace et de confort. Ils sont recouverts de cuir recyclé (jusqu'à 70 %), actuellement utilisé sur les avions à fuselage étroit, un matériau qui permet de réduire de 87 % la consommation d'eau lors de la production par rapport au cuir ordinaire. Les passagers peuvent également profiter d'un plus grand confort dans les sièges Economy Plus, qui offrent plus d'espace pour les jambes, une meilleure inclinaison, des repose-pieds et un compartiment à bagages dédié.