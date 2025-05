USA : l'administration Trump autorise une vente de 310 millions de dollars pour les F-16 en Ukraine

Une annonce

Le 2 mai, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a publié un avis positif du Département d’État (équivalent américain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français) concernant une potentielle vente pour la formation et le soutien concernant les avions de combat F-16AM Fighting Falcon utilisés par l'Ukraine. La DSCA précise que l'Ukraine avait demandé d'acheter des équipements et services au profit de ses Fighting Falcon. La DSCA est pour une fois fort peu précise, probablement au vu du conflit concernant l'Ukraine mais annonce tout de même :

des améliorations et modifications des F-16,

l'entrainement des personnels liés à l'exploitation, la maintenance et au maintien des avions,

des pièces de rechange,

autres consumables et accessoires,

réparation,

équipements au sol,

fourniture et support concernant des logiciels classifiés et non classifiés,

documentation technique, publications classifiées et non classifiées,

études et enquêtes,

services d'ingénierie, de soutien technique et de logistique du gouvernement américain et de contractants,

autres éléments connexes de logistique et de soutien à ce programme.

Au total, le coût estimé de ce contrat est de 310,5 millions de dollars (environ 274,75 millions d'euros). Comme expliqué à la fin de l'article, des images et vidéos de transfert de matériels confirment que le contrat a été signé par les deux parties (Ukraine et États-Unis).