Rolls-Royce teste un système de combustion à faibles émissions sur son Boeing 747

Rolls-Royce teste son système ALECSys sur un Boeing 747

Rolls-Royce a envoyé son ALECSys (Advanced Low Emission Combustion System) attaché à un Boeing 747 de test, avec une équipe d'ingénieurs, en altitude à Tucson, Arizona. Le Boeing 747 a pris son envol en Arizona après un programme complet d'essais au sol, comprenant le givrage, l'ingestion d'eau, l'opérabilité au sol et la mesure des émissions de l'ALECSys, le tout sur un Trent 1000 emprunté. En outre, Rolls-Royce a testé son ALECSys sur du carburant aviation durable à 100 % (SAF).

Le système ALECsys est un système de combustion à mélange pauvre, qui améliore le pré-mélange du carburant et de l'air avant l'allumage. Il en résulte une combustion plus propre du carburant, ce qui permet de réduire les émissions de NOX et de particules. Il fait partie du programme de moteurs UltraFan de Rolls-Royce, qui devrait permettre de réduire la consommation de carburant de 25 % par rapport aux moteurs Trent de première génération.

Ses essais en vol permettront de vérifier l'opérabilité du systéme en altitude et d'acquérir de l'expérience sur son exploitation afin de proposer une solution relativement mature dans l'hypothèse d'une entrée en service.

Le moteur UltranFan de Rolls-Royce

Le moteur de démonstration UltraFan de Rolls-Royce est le plus grand au monde, avec un diamètre de soufflante de 140 pouces soit 3,55 m. Il est entré en phase d'assemblage final en juillet 2022 et peut se targuer d'un taux de dilution de 14:1. L'UltraFan offre un changement radical en offrant selon son constructeur une économie de 25 % de carburant par rapport à la première génération de moteurs Trent de Rolls-Royce. Un élément essentiel de cette performance est la PGB, qui emploie des engrenages planétaires et qui peut encaisser une très forte puissance.