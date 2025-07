Faire progresser les stratégies de modernisation de la Défense face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur la France

Les menaces frontalières modernes proviennent des armées des États, des groupes terroristes et des forces paramilitaires. La surveillance de ces frontières longues et complexes nécessite une surveillance persistante pour détecter les changements au fil du temps. ERDAS IMAGINE automatise la détection des changements, aidant les analystes à surveiller les activités sur des terrains variés. La largeur du « couloir » de surveillance dépend de la topographie et de la probabilité d'incursions, qui peuvent se produire par des moyens de surface, souterrains ou aériens. C'est pourquoi la France utilise toute une gamme d'outils de surveillance, allant des radars et caméras traditionnels à la surveillance par radiofréquence avancée et aux réseaux de capteurs intégrés. LUCIAD soutient cet effort en fusionnant les données des capteurs dans des images opérationnelles en temps réel, accessibles via de multiples interfaces utilisateur.

La France, avec plus de deux mille ans d'histoire, s'est longtemps définie par sa culture, son commerce et ses frontières. Cependant, le maintien de ses frontières a toujours été un défi. Dans le monde d'aujourd'hui, où la « surface d'attaque » d'un pays s'est considérablement élargie, le paysage de la sécurité est devenu encore plus complexe, avec un impact direct sur les populations civiles. Sur le plan géopolitique, la France est forte au sein de l'Union Européenne et du Conseil de sécurité des Nations unies, avec des intérêts historiques dans les pays africains.

Pour assurer la sécurité dans les zones maritimes sans relief qui entourent la France, au nord, à l'ouest et au sud, ainsi qu'autour des territoires d'outre-mer, des approches différentes sont nécessaires. Avec des populations historiques vivant près des côtes, la France a une longue histoire maritime, tant pour le commerce que pour les conflits. Outre la sécurisation des frontières internationales en mer, il y a les milliers de navires actifs à tout moment le long de la côte qui transportent des personnes et des marchandises, légalement et illégalement. Il y a aussi les biens et des équipements fixes, de plus en plus importants et vulnérables, au-dessus et au-dessous de la surface de l'eau, qui sont à la fois des cibles de sabotage et des obstacles à la navigation. La Manche est la voie maritime la plus fréquentée au monde, avec plus de 500 navires par jour, dans une zone encombrée où les eaux territoriales sont partagées entre la France et le Royaume-Uni. Une bonne collaboration entre les nombreuses agences concernées est nécessaire, ce que HxGN Connect peut faciliter.

La surveillance terrestre des zones côtières est également nécessaire pour sécuriser le transport maritime, comme l'ont montré les attaques des Houthis contre les navires traversant le détroit de Bab al-Mandab pour entrer dans la mer Rouge. La Méditerranée et la mer Noire ont leurs propres points d'étranglement à Gibraltar, dans le détroit de Turquie et dans le canal de Suez.

Plus de 10 % du commerce mondial transitant par le canal de Suez, toute perturbation du trafic se traduit par un coût économique important. Le blocage de six jours causé par le porte-conteneurs Ever Given a retardé la circulation de quatre cents autres navires et interrompu des échanges commerciaux d'une valeur d'environ 9 milliards d'euros par jour. Chaque navire peut transporter des dizaines de milliers de conteneurs ISO, chacun équivalant à un camion de marchandises. Ainsi, même si l'incident de l'Ever Green n'était pas dû à des actions malveillantes, la tentation de frapper une cible facile qui pourrait rapidement affecter une très large population de consommateurs est une tactique attrayante pour les groupes qui souhaitent mettre en avant leur cause. Pour en savoir plus sur la connaissance de la situation maritime, visionnez ce webcast .

L'infrastructure sous-marine est devenue d'une importance capitale en raison de la dépendance mondiale à l'égard de l'internet - environ 99 % des communications internationales et du trafic de données transitent aujourd'hui par des câbles sous-marins. Même les installations industrielles dépendent de ces réseaux pour gérer les commandes et les chaînes d'approvisionnement. Cependant, l'emplacement exact de nombreux câbles sous-marins n'est pas clair, ce qui les rend difficiles à surveiller et à défendre. Des acteurs hostiles peuvent les endommager dans des eaux peu profondes à l'aide de méthodes simples telles que l'utilisation d'ancres. De même, les infrastructures énergétiques sous-marines (gazoducs et oléoducs) sont vulnérables aux attaques. Ces menaces ont conduit à des initiatives de l'OTAN telles que Baltic Sentry et Nordic Warden de la Joint Expeditionary Force, qui renforcent la surveillance, le partage du renseignement et la rapidité de réaction dans la région.

La mer Méditerranée, dont la superficie est presque cinq fois supérieure à celle de la France, est surveillée à l'aide de capteurs à grande surface, notamment des radars et des systèmes optiques basés sur des satellites. Les navires de plus de 300 tonnes brutes sont tenus de transmettre des signaux AIS (système d'identification automatique), mais nombre d'entre eux désactivent cette fonction, créant ainsi une « flotte noire » qui opère sous le radar. La surveillance de ces navires, ainsi que les données météorologiques, les marées, les courants et les images, sont gérées par les tableaux de bord de M.App Enterprise qui intègrent de multiples sources de données maritimes.

Ces questions complexes s'inscrivent dans le cadre plus large des opérations multi-domaines (MDO) . Les MDO impliquent une coordination entre les agences militaires et civiles opérant dans tous les domaines : terre, air, mer, espace et cyberespace. L'objectif est de permettre des efforts unifiés et coordonnés en vue d'atteindre des objectifs communs en matière de défense et de sécurité. Pour y parvenir, il faut des systèmes de communication robustes, un partage transparent des données, ainsi qu'une planification et une exécution intégrées entre tous les acteurs et tous les secteurs.