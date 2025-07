Le Guépard vole pour la première fois

Guépard, prototype n°1

Le prototype n°1 du Guépard, version militaire du H160, a symboliquement volé une heure le 21 juillet, à Marignane, pour ce qui était déjà son troisième vol. Olivier Gensse, qui avait fait voler le prototype du H160 il y a dix ans était aux commandes pour ce vol précédant une cérémonie officielle, avec trois ingénieurs navigants d'essais (INE), Nicolas Certain, Laurent Maruejols et Alban Corpron. Cet appareil servira notamment à établir la performance de vol de l'appareil et des campagnes de tir, dès l'an prochain. La livraison du premier appareil de série -à l'armée de terre- est prévue en 2028. 800 à 1000 heures seront réalisées par les trois prototypes du programme d'essais. Le deuxième est déjà en cours d'assemblage final. Il servira aux campagnes temps chaud et temps froid.

169 appareils à commander

La France prévoit de commander 169 appareils : 49 pour la marine, 40 pour l'armée de l'air et de l'espace et 80 pour l'armée de terre. Elle a aussi déjà utilisé depuis 2022 six H160 loués par la marine pour 10 ans à Babcock, principalement pour des missions de sauvetage. La Douane loue elle aussi un appareil, mais à Sabena Technics, pour les opérations antidrogue aux Antilles. La DGA va prochainement (octobre) recevoir un H160 dans le cadre de la modernisation de sa flotte d'essais en vol. L'appareil a été présenté lors du 14 juillet à Paris.

10 H160 pour la Gendarmerie

La gendarmerie doit aussi recevoir 10 H160, ajoutant ainsi à ses forces aériennes un volume d'emport inédit : cette livraison, décalée de plus d'un an et demi, doit intervenir « avant la fin de l'année » a promis Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. Il estime que l'appareil tient déjà ses promesses en service, dans la version civile comme l'illustre l'activité des six appareils de la marine française. Une cinquantaine aurait déjà été livrés. C'est Airbus Helicopters qui assurera le support du Guépard durant les 10 premières années d'exploitation. Plusieurs autres acteurs ont des ambitions dans ce domaine : Sabena Technics, le service industriel de l'aéronautique et Babcock.