MAKS 2019 : Kronstadt présente son drone Orion-E déployé en Syrie

Longtemps dépendante des drones israéliens construits sous licence, l'industrie russe développe désormais des plateformes de longue endurance déployées en opération. Tel est le cas de Kronstadt qui a exposé sur le statique du salon Maks 2019 son drone Orion-E déployé depuis 2017 en Syrie. Ses caractéristiques font de lui un drone tactique +, de type Watchkeeper, avec ses 24h d'autonomie et une capacité d'emport de 200 kg, ainsi qu'un dispositif de décollage et d'atterrissage automatique. Si le système complet se compose de 3 drones et de 4 shelters, ses différents capteurs lui permettent de réaliser des missions aussi diverses que la cartographie 3d, la désignation laser, l'imagerie tout temps SAR/GMTI, ainsi que Sigint. En parallèle, Kronstadt présente également un drone Male d'une autonomie de 40 heures pour une charge utile de près d'une tonne, le Sirius. Il est pour l'instant destiné aux opérations de surveillance des frontières et de la ZEE russe dans l'Arctique et le Pacifique.