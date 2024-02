Destruction de l’A-50 russe : vers la piste d’une opération clandestine ?

Un deuxième A-50 abattu Le 23 février 2024, la Force aérienne russe perdait un avion de commandement et de guet aérien avancé A-50 Mainstay. Plusieurs séries d’images en sources ouvertes permettent de géolocaliser le crash non loin de Trudovaya Armeniya (Kraï de Krasnodar, Russie). Cet avion, un équivalent de l’AWACS mais en version russe, avait été développé par Beriev au profit de l’Union soviétique pendant la guerre froide. Il permet de surveiller un espace aérien sur plus de 400 kilomètres grâce à un radar situé au-dessus de l’avion. C’est aussi un poste de commandement aérien : il guide les différents appareils vers leurs cibles respectives, le commandant de la manœuvre disposant ainsi d’une image claire des unités aériennes présentes dans un rayon de 400 km autour de l’A-50. La cause de la perte n’est pas encore connue mais l’avion se trouvait bien trop loin du front pour avoir été descendu par un système Patriot. Ce n’est pas la première perte d’un A-50 russe : le 14 janvier 2024, un A-50 était abattu en vol par ce qui semble être un système antiaérien MIM-104 Patriot. Qui plus est, leur nombre est limité à une dizaine d’aéronefs au sein de la Force aérienne russe, sans oublier qu’un appareil avait aussi été endommagé en Biélorussie le 3 mars 2023.

POV of burning fallen aircraft debris in Trudovaya Armeniya. (looking South East) Claimed to be from a shot down Russian Beriev A-50.

5RHV+CH3 Trudovaya Armeniya, Krasnodar Krai, Russia



46.178516, 38.843931



AEW&C A-50U (Red 41) Mainstay. © Mil.ru Fermer

Opération clandestine On le voit, le narratif diffusé dans la presse occidentale depuis ce week-end présente certaines fragilités. D’autant que l’on imagine mal les Russes faire évoluer un appareil aussi critique dans un espace contesté à portée des systèmes antiaériens ukrainiens. Certes, certains médias ont évoqué récemment la modernisation du vénérable S-200 qui pourrait atteindre 300 km de portée. Mais dans le monde industriel, on ne s’explique pas comment à partir d’un système retiré du service, les Ukrainiens seraient parvenus en deux ans à faire mieux que le système Patriot américain. Aussi, quelles sont les autres options que les Ukrainiens auraient pu activer pour réussir une telle opération ? La première hypothèse qui vient à l’esprit serait celle d’un tir provenant d’un avion de combat, mais seul un aéronef furtif aurait pu déjouer les systèmes d’alertes russes, qui maillent toute cette zone. Or, pour l’instant, seuls les Américains disposent d’une telle technologie. Les supports présentés par Volodimir Zelensky démontrent qu’après la frappe, l’appareil qui volait de nuit a rompu toute communication à 800 mètres d’altitude, et que ses restes ont été localisés à 65 km de la base aérienne de Primorsko qui fait face à la Mer d’Azov. Cette base est capable d’accueillir des appareils gros porteurs comme l’A-50. Ces informations permettent d’avancer une autre hypothèse, celle d’un tir de missile courte portée (Manpad) mené à proximité de la base aérienne. Rappelons que les livraisons massives de cette famille de missiles légers et simples d’emploi a été la clé de la défaite soviétique en Afghanistan. Or si les Ukrainiens ont amélioré les missiles Igla de fabrication soviétique, ils ont surtout bénéficié depuis le début du conflit de livraisons de plusieurs milliers de Manpads occidentaux comme les Stinger américains, les Mistral français, les RBS-70 suédois, et le StarTreak britannique. D’un encombrement modeste, pour un poids de quelques kilos, tous ces missiles fonctionnent sur le même principe de « Fire and Forget ». Une fois la cible accrochée par le tireur, le missile, qui peut porter dans certains cas jusqu’à 8000 m, s’oriente grâce à ses capteurs infrarouges sur les émissions de chaleur produites par les moteurs de l’aéronef à abattre. Or, c’est au moment de l’atterrissage, et surtout du décollage, quand l’appareil est encore à basse altitude, contraint par une trajectoire linéaire, et leurs moteurs à pleine poussée, qu’ils sont les plus vulnérables.

Portée du Patriot, aéroports militaires et site du crash de l'A-50. © Google Earth, Mil.ru Fermer