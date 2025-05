VietJet double sa commande d'Airbus A330-900

20 Airbus A330-900 de plus pour VietJet

La visite du président de la République, Emmanuel Macron, au Vietnam a été l'occasion pour la la compagnie aérienne VietJet de prendre 20 Airbus A330-900 de plus. VietJet avait déjà commandé 20 Airbus A330-900 en juillet 2024. Le transporteur exploite la génération précédente, soit l'A330-300, avec sept exemplaires pris en location. Les appareils desservent l'Inde, l'Australie et le Kazakhstan. Les A330-300 sont aménagés dans une configuration bi-classe avec 12 fauteuils en classe Affaires et 365 en classe Economie.

VietJet passe devant Cathay Pacific Airways

Avec cette nouvelle commande, VietJet devient le plus gros client de l'Airbus A330-900 en Asie-Pacifique et passe devant Cathay Pacific Airways qui a commandé 30 exemplaires. Cebu Pacific a de son côté signé pour 16 A330-900 dont 11 déjà livrés. Suivent AirAsia X (15) et Garuda (12). Les autres clients sont Starlux Airlines (3), Air Calin (deux), Lion Air (deux plus six en location), Malaysia Airlines (trois en location).

L'Asie-Pacifique représentait déjà 27 % des ventes A330-900

Avec 100 appareils commandés fermes à fin avril 2025, l'Asie-Pacifique représentait déjà 27 % des ventes A330-900, devant l'Europe (45), l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient qui font jeu égal, à une unité près. La nouvelle commande va porter cette part de l'Asie-Pacifique dans les ventes totales à 31 %.