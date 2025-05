Un télescope terrestre et un télescope spatial pointent une étoile « exentrique »

ELECO-PANACOL : Des solutions RTV Silicone au service de l'aéronautique, du militaire et du spatial.

Depuis plus de 60 ans, les silicones RTV (Room Temperature Vulcanizing) de Momentive sont des partenaires incontournables des industries aéronautique, militaire et spatiale. Distributeur officiel de Momentive depuis 1982 en France, en Espagne et au Portugal, ELECO-PANACOL propose une gamme complète de solutions techniques répondant aux exigences les plus strictes de ces secteurs.