ELECO-PANACOL : Des solutions RTV Silicone au service de l'aéronautique, du militaire et du spatial.

Une expertise éprouvée dans des environnements extrêmes

Les applications aéronautiques et spatiales imposent des contraintes sévères : variations extrêmes de température, vibrations, exposition aux UV, à l'ozone et aux produits chimiques. Les silicones RTV Momentive offrent une stabilité à long terme sur une large plage de températures, une flexibilité durable et une excellente adhésion, assurant ainsi la protection des composants électroniques critiques.

Des solutions adaptées à chaque application

ELECO-PANACOL propose une variété de RTV Silicone adaptés aux besoins spécifiques des industries aéronautique et spatiale :

Silicone Protection des circuits électroniques :

Les SNAPSIL RTV160, RTV162 et RTV167 de Momentive sont des silicones mono-composants non corrosifs facilement applicables, recommandés pour l’étanchéité et le collage de composants électroniques.

Silicone Étanchéité et encapsulation :

SILTRUST RTV566 de Momentive est un silicone low outgassing conçu pour les applications à faible dégazage. Adapté aux applications de potting, il offre une excellente adhésion (avec primaire) et conserve sa souplesse sur une large gamme de températures.

Silicone Applications à faible dégazage :

Fort de plus de deux décennies d’utilisation, le RTV577 reconnu notamment par la NASA est désormais disponible. SILTRUST RTV530-LV et RTV534-LV sont conçus pour les applications critiques dans le domaine spatial, où un niveau élevé de produits volatils ne peut être toléré, tout en offrant une excellente tenue à basse température.

Silicone Protection thermique :

La gamme Silcool propose des silicones thermo-conducteurs permettant une excellente dissipation thermique, même en couche mince.

Grâce à leur conductivité thermique élevée, ces silicones sont parfaitement adaptés aux interfaces thermiques entre les matériaux et les dissipateurs de chaleur. Ils sont également idéaux pour le collage entre la source de chaleur et les composants de dissipation thermique.

Des produits certifiés pour l'aéronautique et le spatial

Les silicones RTV de Momentive proposés par ELECO-PANACOL répondent aux besoins les plus exigeants :

RTV102, RTV103, RTV108, RTV109 Silicones mono-composants thixotropes, offrant une excellente résistance au vieillissement climatique, aux UV, à l’ozone et aux produits chimiques.

RTV112 et RTV118 : Silicones mono-composants autonivelants, conformes aux spécifications militaires MIL-A-46106 et aux spécifications Boeing BAC5010 / Airbus niveau P3.

RTV 133 : est retard à la flamme, conçu pour les applications dans les domaines électronique et aérospatiale, où la résistance à la combustion du produit fini est un critère essentiel.

RTV 142 : Silicone mono-composant est « low outgassing » idéal pour les applications critiques de collage et d’étanchéité de composants électroniques.

RTV 157, RTV 159 : Silicones mono-composants pâteux très performants avec une haute résistance mécanique.

RTV31, RTV60, RTV88 : Silicones bi-composant particulièrement adaptés aux applications d’encapsulation et de revêtement avec une excellente tenue à haute température.

Un accompagnement technique personnalisé

ELECO-PANACOL met à disposition de ses clients une équipe d'experts pour les accompagner dans le choix des produits les plus adaptés à leurs besoins spécifiques. Grâce à une connaissance approfondie des produits Momentive et des exigences des secteurs aéronautique, défense et spatial, ELECO-PANACOL fournit un support technique de qualité, allant du choix du produit jusqu’à sa mise en œuvre.

Pour en savoir plus sur les solutions proposées par ELECO-PANACOL, rendez-vous sur www.eleco-panacol.fr .

