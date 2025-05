Wisk et la NASA signent un partenariat de recherche pour faire progresser le vol autonome

Wisk signe avec la NASA pour 5 ans

Wisk Aero a annoncé avoir conclu un nouvel accord NRSAA (Non-Reimbursable Space Act Agreement, littéralement Accord non remboursable dans le cadre de la loi sur l'espace) d'une durée de cinq ans avec la NASA. Cet accord porte sur des recherches essentielles menées dans le cadre du projet ATM-X (Air Traffic Management Exploration ou Exploration de la gestion du trafic aérien) de la NASA, qui vise à faire progresser les aéronefs autonomes selon les règles de vol aux instruments (IFR) dans le système national d'espace aérien (NAS).

L'introduction de l'ADAVé dans l'espace aérien et son autonomie

En tant que taxi aérien autonome à décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVé ou eVTOL), Wisk collabore avec la NASA pour définir les normes industrielles qui permettront l'introduction d'aéronefs autonomes dans l'espace aérien nord américain. Cette recherche aidera les régulateurs à envisager les futures procédures et capacités de vol afin d'accélérer le leadership des États-Unis dans la technologie de l'aviation automatisée.

Simulations avancées et vols virtuels en direct

Depuis 2020, Wisk et la NASA ont collaboré à l'élaboration d'orientations clés pour l'intégration en toute sécurité des systèmes d'aéronefs autonomes pour les opérations UAM (mobilité aérienne urbaine) dans le cadre d'un premier accord au titre de la loi sur l'espace. Cette collaboration élargie se concentrera sur la recherche utilisant des simulations avancées et des environnements de vol virtuels en direct (LVC) qui combinent des vols en direct avec un espace aérien simulé pour permettre aux chercheurs d'évaluer les opérations futures.

Espace aérien, autonomie et protocoles

Ce travail est essentiel pour éclairer le développement de la conception d'un espace aérien et d'itinéraires optimisés pour des opérations de mobilité aérienne urbaine (UAM) hautement automatisées. Mais également les exigences critiques des systèmes de sécurité au sol et des aéronefs nécessaires au vol autonome dans les environnements urbains. Enfin, il servira également aux protocoles et procédures de communication du contrôle du trafic aérien (ATC) pour l'intégration transparente des aéronefs UAM. « Ce nouvel accord à long terme avec la NASA constitue une avancée significative pour Wisk et l'industrie UAM au sens large », a déclaré Erick Corona, directeur de l'intégration opérationnelle de l'espace aérien chez Wisk. « Grâce aux capacités de simulation et de LVC de la NASA, nous pouvons accélérer le développement de nos systèmes autonomes de la génération 6 afin de les intégrer de manière sûre et efficace dans le NAS américain avant la fin de la décennie ».

Procédures de vol aux instruments

Pour lancer les premiers travaux dans le cadre de cette annexe, les équipes de Wisk et de la NASA ont organisé un atelier le mois dernier au centre aéronautique Mike Monroney d'Oklahoma City. Les équipes ont discuté de la manière dont les procédures de vol aux instruments et les technologies de pointe fonctionneraient main dans la main pour permettre des vols de passagers autonomes sûrs et efficaces. Pendant la durée de l'accord quinquennal, Wisk et la NASA continueront à mener les essais de recherche nécessaires pour définir les exigences et les procédures des futures opérations.