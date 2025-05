Wisk Aero nomme Sébastien Vigneron au poste de PDG

Vigneron succède à Yutko chez Wisk Aero

Wisk Aero a annoncé le 7 mai 2025 la nomination de Sébastien Vigneron au poste de Directeur général. Sébastien Vigneron occupait précédemment le poste de vice-président senior de l'ingénierie et des programmes de Wisk, succèdera à Brian Yutko, qui va occuper un poste de direction au sein de la division Commercial Airplanes (BCA) de Boeing.

Vers le vol de la génération 6

Auparavant, Sébastien Vigneron a dirigé le développement des produits de la génération 6 de l'entreprise, y compris les technologies d'autonomie et d'intégration dans l'espace aérien. Il a également supervisé les équipes d'ingénierie matérielle et logicielle, de simulation, de test des systèmes, de test en vol et de gestion de programme. La nomination de Sébastien intervient à un moment important pour Wisk, alors que la société se prépare à faire voler son aéronef de génération 6 et à progresser sur la voie de la certification. Son expérience et sa connaissance intime du développement de nouveaux avions sont essentielles pour accélérer le chemin de Wisk vers la commercialisation.

Mise sur le marché

« C'est une période vraiment passionnante pour l'entreprise et pour la mobilité aérienne urbaine dans son ensemble, alors que nous mettons notre aéronef de sixième génération sur le marché. Je suis impatient de guider notre équipe dans cette phase critique et de tirer parti de la collaboration renforcée avec Boeing pour faire entrer le vol autonome et sûr dans la vie de tous les jours », a déclaré Sébastien Vigneron. Brian Yutko deviendra vice-président du développement des produits chez Boeing Commercial Airplanes (BCA). À ce titre, Brian assurera la supervision stratégique et le soutien de Wisk. Filiale à 100 % de Boeing, Wisk poursuivra ses activités en l'état et mènera à bien la mise sur le marché de son aéronef autonome de transport de passagers aux États-Unis.

20 ans d'expérience

Sébastien Vigneron apporte plus de 20 ans d'expérience dans le développement de nouveaux avions à son rôle de PDG. Avant de rejoindre Wisk en 2021, Sébastien était vice-président de l'ingénierie du développement des produits et ingénieur en chef chez Virgin Hyperloop, où il a dirigé le développement du système Hyperloop, un nouveau mode de transport, depuis la définition des besoins jusqu'à la conception, la construction et les tests. Il a également occupé des fonctions techniques et de direction chez Bombardier et Dassault Aviation, où il a développé des avions certifiés de type, du concept initial aux essais en vol et à la certification. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en génie mécanique de l'École polytechnique en France et d'une maîtrise en aéronautique et astronautique de l'université de Stanford.