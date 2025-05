Le loueur Azorra continue de gonfler son portefeuille d'avions commerciaux

Azorra rachète un lot de 49 jets régionaux Embraer à DAE

Le loueur américain Azorra vient de racheter un lot de 49 jets régionaux Embraer E-Jets à DAE pour Dubai Aerospace Enterprise. S'ajoutent deux moteurs GE Electric CF-34. Les appareils sont d'ores et déjà placés auprès de douze opérateurs. Azorra rappelle que la transaction doit encore être approuvée par les autorités concernées. Le loueur, basé en Floride et bénéficiant du soutien financier du fonds Oaktree Capital Management, continue donc de monter en puissance sur le segment des avions régionaux, jets et turbopropulseurs.

Déjà 48 avions rachetés en 2022 et prise de contrôle de Voyager Aviation Holdings

En 2022, Azorra avait ainsi racheté 48 avions en deux temps et appartenant à Nordic Aviation Capital (NAC). D'abord, un premier lot de 29 Embraer et de huit ATR et Q400, suivi d'un second, quelques jours plus tard, pour 11 Embraer E-Jet. Puis, l'année suivante, Azorra rachetait le loueur Voyager Aviation Holdings pour 300 M$, prenant pied sur le segment du gros-porteur puisque le portefeuille de Voyager Aviation Holdings comptait à l'époque, outre deux Airbus A220-300 loués à Breeze, onze A330-300 (dont cinq chez Turkish Airlines, deux chez Cebu Pacific) et trois Boeing 777-300ER (un chez Air France et deux chez Philippines Airlines.

Première commande de 22 Airbus A220 et 20 Embraer en janvier 2022

Azorra est entré dans le jeu avec une première commande ferme pour 22 Airbus A220-300 dont deux exemplaires en version "Corporate" dite à l'époque "ACJ TwoTwenty". A fin avril 2025, le loueur avait réceptionné cinq exemplaires de sa commande. Trois ont été placés chez TAAG Angola Airlines (deux livrés ?) et trois chez Croatia Airlines qui vient de réceptionner le premier le 13 mai dernier. La commande passée auprès d'Airbus au début du mois de janvier 2022 avait été suivie d'une autre, quelques jours plus, cette fois auprès d'Embraer pour 20 E190-E2 ou E195-E2 fermes assortis de droits d'achat supplémentaires pour 30 autres appareils. Des avions ont été placés chez Royal Jordanian (quatre