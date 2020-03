Comment les Armées sont impactées par les effets du coronavirus

Une Armée de l'Air menacée par sa...féminisation

En première ligne pour être allée chercher des ressortissants menacés en Chine par le Covid 19, avec un de ses appareils de l'escadron Esterel, l’Armée de l’Air se retrouve plus menacée que les deux autres par sa… féminisation. Car suite aux annonces du Président, puis du Premier Ministre, les mères de famille se retrouvent sans mode de garde pour leurs enfants. Si leur conjoint (assez régulièrement un militaire) ou d’autres personnes (les parents âgés de plus de 70 ans ne sont pas non plus une solution) ne peuvent se charger des enfants non scolarisés ou accueillis en crèche ou d’autres personnes, elles doivent donc s’en charger elle-même. Seul contre exemple connu pour l'instant, le Balargone dont la crèche devait, vendredi, poursuivre son activité.



La boîte de Pandore ouverte

La boite de Pandore ouverte, les premières statistiques de parents présents -hommes comme femmes- seront disponibles dans la journée de demain, mais variera au fur et à mesure des contaminations réelles, et dans certains cas, des suspicions. Les semaines que vont durer la crise du Coronavirus vont donc lourdement impacter de plein fouet l’Armée de l’Air, où les femmes sont postées dans toutes les fonctions, et souvent jeunes. Parfois, même, majoritaires, à des nœuds dans le fonctionnement quotidien des outils de combat que sont les bases aériennes. Dans les cockpits, on les trouve aussi majoritairement dans la brigade aérienne d’appui-projection, sur Fennec et Casa, mais aussi sur tankers, trois flottes qui pourraient être impactées, alors même qu’elles sont déjà fragilisées par le manque de personnel et un haut tempo opérationnel.



Quid des Etats-majors opérationnels ?

Les mess qui brassent un grand nombre de personnels dans un temps réduit pourrait voir leur service interrompu, afin de limiter les risques de contagion.La marine a pour sa part interdit l’accueil de personnel non opérationnel à bord de ses aéronefs. Les états-majors opérationnels ont prévu des plans de secours pour déserter les PC principaux. A notre connaissance, plusieurs sont déjà entrés en phase active, en prépositionnant aussi… à domicile certains des leurs afin de pouvoir permettre une deuxième bordée et relever les éventuels malades.



Des relèves de personnels chamboulées

Pour les opérations, le Covid 19 est engageant, certains pays comme le Tchad demandant déjà des sas sanitaires de 14 jours avant l’entrée dans le pays. La manœuvre serait contrariante pour l’opération Barkhane et son versant opérations spéciales, Sabre. D’autres pays refusent déjà tout bonnement les militaires Français. Un premier cas serait déjà intervenu avec une relève prévue en Atlas en Jordanie. Alors même que les aviateurs ne sortent pas de leur détachement, et peuvent stopper simplement des contacts directs avec des civils ou militaires Jordaniens. Les relèves de personnels à venir dans les deux mois sont déjà clairement chamboulées. Leur principal acteur est l'escadron Esterel de Creil, qui était parti en Chine exfiltrer les Français de Wuhan.