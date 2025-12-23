Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA

Nouveau produit phare de Bombardier, le Global 8000 avait reçu sa certification de type transport par le Canada le 5 novembre dernier. Depuis, Bombardier avait vendu un premier appareil symbolique à un acheteur particulier fidèle au constructeur. La certification de la FAA ouvre l’accès au marché américain, où Bombardier espère s’imposer face à la concurrence, dont Gulfstream . Le dernier verrou important à lever est la certification par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, l’AESA, afin de commencer à vendre sur le Vieux Continent. La certification est cours d’après le communiqué de Bombardier.

Décrit par Bombardier comme étant le jet d’affaires « le plus rapide du monde », le Global 8000 peut atteindre Mach 0.95. Lors d’un vol d’essai en 2021, l’avion avait même réussi à passer le mur du son. Son design est dérivé du Global 7500, mis en service en 2018. Son autonomie est également élevée : 14 800 km (8000 miles nautiques). Bombardier vise à construire une nouvelle norme de référence avec une altitude de cabine de 2691 pieds, à 41 000 pieds d’altitude.