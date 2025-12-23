Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA
Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA
© Bombardier
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 23 décembre 2025 à 18:00

174 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA

Le 19 décembre, le jet d’affaires Global 8000 du constructeur canadien Bombardier a reçu sa certification de la Federal Aviation Administration (FAA). L’administration a par conséquent donné son feu vert à la vente aux Etats-Unis.

Nouveau produit phare de Bombardier, le Global 8000 avait reçu sa certification de type transport par le Canada le 5 novembre dernier. Depuis, Bombardier avait vendu un premier appareil symbolique à un acheteur particulier fidèle au constructeur. La certification de la FAA ouvre l’accès au marché américain, où Bombardier espère s’imposer face à la concurrence, dont Gulfstream. Le dernier verrou important à lever est la certification par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, l’AESA, afin de commencer à vendre sur le Vieux Continent. La certification est cours d’après le communiqué de Bombardier.

Décrit par Bombardier comme étant le jet d’affaires « le plus rapide du monde », le Global 8000 peut atteindre Mach 0.95. Lors d’un vol d’essai en 2021, l’avion avait même réussi à passer le mur du son. Son design est dérivé du Global 7500, mis en service en 2018. Son autonomie est également élevée : 14 800 km (8000 miles nautiques). Bombardier vise à construire une nouvelle norme de référence avec une altitude de cabine de 2691 pieds, à 41 000 pieds d’altitude.

Mots clés

Global 8000 Bombardier Global 8000 bombardier famille global Bombardier canada faa federal aviation administration (faa) agrément faa JET D'AFFAIRES


Lire aussi

Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie
Compagnies aériennes

Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie

Ryanair se voit infliger une amende de 255 M€ en Italie pour abus de position dominante. Une décision jugée « absurde et ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
23/12/2025 18:00
174 mots

Industrie

Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA

Le 19 décembre, le jet d’affaires Global 8000 du constructeur canadien Bombardier a reçu sa certification de la Federal Aviation Administration (FAA). L’administration a par conséquent donné son feu vert à la vente aux Etats-Unis.

Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA
Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA

Nouveau produit phare de Bombardier, le Global 8000 avait reçu sa certification de type transport par le Canada le 5 novembre dernier. Depuis, Bombardier avait vendu un premier appareil symbolique à un acheteur particulier fidèle au constructeur. La certification de la FAA ouvre l’accès au marché américain, où Bombardier espère s’imposer face à la concurrence, dont Gulfstream. Le dernier verrou important à lever est la certification par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, l’AESA, afin de commencer à vendre sur le Vieux Continent. La certification est cours d’après le communiqué de Bombardier.

Décrit par Bombardier comme étant le jet d’affaires « le plus rapide du monde », le Global 8000 peut atteindre Mach 0.95. Lors d’un vol d’essai en 2021, l’avion avait même réussi à passer le mur du son. Son design est dérivé du Global 7500, mis en service en 2018. Son autonomie est également élevée : 14 800 km (8000 miles nautiques). Bombardier vise à construire une nouvelle norme de référence avec une altitude de cabine de 2691 pieds, à 41 000 pieds d’altitude.

Mots clés

Global 8000 Bombardier Global 8000 bombardier famille global Bombardier canada faa federal aviation administration (faa) agrément faa JET D'AFFAIRES

Lire aussi

Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie
Compagnies aériennes

Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie

Ryanair se voit infliger une amende de 255 M€ en Italie pour abus de position dominante. Une décision jugée « absurde et infondée » par son PDG. La compagnie va faire appel.
Commentaires