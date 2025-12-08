1er vol réussi pour le Gulfstream G300

Le dernier-né de la gamme d’avions d’affaires de Gulfstream a réussi son premier vol depuis l’aéroport Ben gourion de Tel-Aviv. Avec lui, le constructeur espère redéfinir la catégorie d’avions d’affaire dit « super-intermédiaire ».
L’annonce a été faite le 5 décembre, plus de deux mois après la présentation de l’appareil le 30 septembre à Savannah. Son vol fait suite à plus de 2000 heures d’essais au sol, selon le constructeur. Deux avions supplémentaires sont déjà en cours de production.
L’avion d’affaire a volé pendant 2 heures et 25 minutes à Mach 0.75 et à une altitude de 9 144 mètres. Le G300 est présenté comme capable d’une autonomie de 3600 miles nautiques (6667 km) à Mach 0.8, ou 3000 miles nautiques (5556 km) à Mach 0.84. L’avion compte deux réacteurs Honeywell HTF7250G. A l’intérieur, l’avion peut embarquer entre 8 et 10 personnes selon la configuration souhaitée, avec une cuisine et un grand espace à bagages. La cabine compte 10 hublots panoramiques.
Comme le fait la concurrent Bombardier avec le Global 8000, Gulfstream insiste sur le confort des passagers occasionné par l’altitude cabine : à 41 000 pieds (12 497 m), l’avion fournit une pression équivalente à une altitude de 1463 m.
