Bombardier : première commande pour le Global 8000

La prise des clés du premier appareil s’est déroulée au Centre d’assemblage à Mississauga, Ontario. Le premier acheteur est Patrick Dovigi, ancien gardien de but de hockey, entrepreneur, milliardaire, et client fidèle de Bombardier depuis 15 ans. Il a fait l’acquisition du Global 8000 pour remplacer son Global 7500.

Dévoilé au salon EBACE de Genève en mai 2022, la Global 8000 a reçu le 5 novembre dernier sa certification de type transport par le Canada. L’avion n’a toutefois pas encore reçu sa certification de l’EASA en Europe, ni de la FAA.