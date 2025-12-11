Bombardier : première commande pour le Global 8000

Le 8 décembre, Bombardier a annoncé l’entrée en service du Global 8000 avec la livraison d’un premier appareil, quelques semaines après sa certification au Canada.
La prise des clés du premier appareil s’est déroulée au Centre d’assemblage à Mississauga, Ontario. Le premier acheteur est Patrick Dovigi, ancien gardien de but de hockey, entrepreneur, milliardaire, et client fidèle de Bombardier depuis 15 ans. Il a fait l’acquisition du Global 8000 pour remplacer son Global 7500.
Dévoilé au salon EBACE de Genève en mai 2022, la Global 8000 a reçu le 5 novembre dernier sa certification de type transport par le Canada. L’avion n’a toutefois pas encore reçu sa certification de l’EASA en Europe, ni de la FAA.
Décrit par Bombardier comme étant le jet d’affaires « le plus rapide du monde », son design est dérivé de celui du Global 7500, mis en service en 2018. Le Global 8000 peut atteindre Mach 0.95. En 2021, dans le cadre du développement du jet, l’avion d’essai FTV5 avait même réussi à passer le mur du son. Son autonomie est également élevée : 14 800 km (8000 miles nautiques). En compétition avec Gulfstream, Bombardier vise à construire une nouvelle norme de référence avec une altitude de cabine de 2691 pieds, à 41 000 pieds d’altitude.
