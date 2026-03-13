Verticon : plusieurs commandes pour Airbus

Le Verticon a été marqué par plusieurs événements cette semaine pour Airbus Helicopters, qui enregistre au total de commandes de près d’une dizaine d’hélicoptères pour plusieurs clients au Japon, en Allemagne et en Slovaquie. Le 11 mars, l’opérateur slovaque Air Transport Europe (ATE) a commandé un Airbus H135 et un H140. ATE est spécialisé dans les services médicaux d’urgence par hélicoptère. Autre opérateur de transport médical aéroporté cette fois-ci basé en Allemagne, l’opérateur DRF Luftrettung a commandé 4 Airbus H145, une commande de plus dans la longue relation entre DRF et Airbus Helicopters. Au Verticon l’année dernière, DRF avait commandé 10 H140. Enfin, en marge du Verticon, Airbus Helicopters a enregistré une commande de 3 H135 pour la Police nationale du Japon, qui compte déployer les appareils sur l’île d’Hokkaido.

Au Verticon, Airbus a également signé deux contrats-cadres stratégiques avec ADAC Luftrettung et ÖAMTC Flugrettung en vue de futures commandes de H135, H140 et H145. Airbus Helicopters a aussi dévoilé une évolution du H140 avec la version ACH. Airbus a aussi annoncé participer au capital de Guimbal, qui a officialisé le développement du GrandCabri G5 .

Airbus, a également dévoilé son offre de futur hélicoptère de manœuvre et d’assaut ( NRGC ), en concurrence avec Sikorsky et Leonardo, qui a profité de cette semaine pour dévoiler son nouveau plan industriel .

Enfin, au Verticon, Airbus Helicopters a un signé un contrat avec Garuda Technologies portant sur la livraison de 18 drones Flexrotor Le drone tactique de 25 kg peut embarquer une large gamme de capteurs et opérer depuis des zones terrestres confinées ou des navires sans pont d’envol.