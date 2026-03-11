Trois concurrents en lice pour le NRGC
Trois concurrents en lice pour le NRGC
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 11 mars 2026 à 12:00

1922 mots

Trois concurrents en lice pour le NRGC

Dans le cadre du programme NGRC, Airbus vient de dévoiler son offre, destinée à remplacer les NH90 et autres AW101 au-delà de 2028. L’hélicoptériste européen va ainsi se retrouver face à Sikorsky, qui propose un dérivé de son hybride X2 et Leonardo, qui avance de son côté un convertible de nouvelle génération.

NGRC ou Next Generation Rotorcraft Capabilities

C'est le futur hélicoptère de manœuvre et d'assaut qui est en train de se dessiner. Une grande partie des appareils de taille moyenne actuellement en service au sein des pays membres de l'Otan arrivera en fin de vie entre 2035 et 2040 et

Antony Angrand
Antony Angrand
11/03/2026 12:00
1922 mots

Industrie

Trois concurrents en lice pour le NRGC

Dans le cadre du programme NGRC, Airbus vient de dévoiler son offre, destinée à remplacer les NH90 et autres AW101 au-delà de 2028. L’hélicoptériste européen va ainsi se retrouver face à Sikorsky, qui propose un dérivé de son hybride X2 et Leonardo, qui avance de son côté un convertible de nouvelle génération.

Trois concurrents en lice pour le NRGC
Trois concurrents en lice pour le NRGC

NGRC ou Next Generation Rotorcraft Capabilities

C'est le futur hélicoptère de manœuvre et d'assaut qui est en train de se dessiner. Une grande partie des appareils de taille moyenne actuellement en service au sein des pays membres de l'Otan arrivera en fin de vie entre 2035 et 2040 et devra être remplacée. Six pays de l'Otan ont ainsi signé

