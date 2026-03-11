Verticon : Guimbal lance le développement de son GrandCabri G5

Réservé aux abonnés
A l’occasion de l’édition Verticon 2026, Hélicoptères Guimbal a officiellement annoncé le développement d’un nouvel hélicoptère, le GrandCabri G5. Fort de son expérience avec le Cabri G2, l’hélicoptériste français cherche à combler un trou capacitaire au niveau de la demande de ses clients et clients potentiels. Bruno Guimbal, fondateur
A l’occasion de l’édition Verticon 2026, Hélicoptères Guimbal a officiellement annoncé le développement d’un nouvel hélicoptère, le GrandCabri G5. Fort de son expérience avec le Cabri G2, l’hélicoptériste français cherche à combler un trou capacitaire au niveau de la demande de ses clients et clients potentiels. Bruno Guimbal, fondateur et PDG de l’entreprise, avait notamment insisté, dans une présentation
