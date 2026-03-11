Verticon : Guimbal lance le développement de son GrandCabri G5
Verticon : Guimbal lance le développement de son GrandCabri G5
Guimbal lance officiellement le développement d'un hélicoptère plus puissant et plus grand que son G2. S'il reprend l'ADN de ce dernier, le GrandCabri G5 sera pensé comme un hélicoptère multi-missions. Le salon Verticon fut aussi l'occasion d'annoncer une participation d'Airbus Helicopters au capital de Guimbal.

A l'occasion de l'édition Verticon 2026, Hélicoptères Guimbal a officiellement annoncé le développement d'un nouvel hélicoptère, le GrandCabri G5. Fort de son expérience avec le Cabri G2, l'hélicoptériste français cherche à combler un trou capacitaire au niveau de la demande de ses clients et clients potentiels. Bruno Guimbal, fondateur

Guimbal lance officiellement le développement d'un hélicoptère plus puissant et plus grand que son G2. S'il reprend l'ADN de ce dernier, le GrandCabri G5 sera pensé comme un hélicoptère multi-missions. Le salon Verticon fut aussi l'occasion d'annoncer une participation d'Airbus Helicopters au capital de Guimbal.

A l'occasion de l'édition Verticon 2026, Hélicoptères Guimbal a officiellement annoncé le développement d'un nouvel hélicoptère, le GrandCabri G5. Fort de son expérience avec le Cabri G2, l'hélicoptériste français cherche à combler un trou capacitaire au niveau de la demande de ses clients et clients potentiels. Bruno Guimbal, fondateur et PDG de l'entreprise, avait notamment insisté, dans une présentation

