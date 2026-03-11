Calendrier des lancements orbitaux mars-mai 2026
Calendrier des lancements orbitaux mars-mai 2026
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 11 mars 2026 à 16:00

Sélection d’événements spatiaux attendus au cours du prochain trimestre, à guetter avec attention.

Seconde quinzaine de mars ?

États-Unis

Starship (SpaceX)

Douzième essai en vol du mégalanceur Starship (première utilisation d’étages du Bloc 3).

 

19 mars

Allemagne

Spectrum (Isar Aerospace)

Second vol du microlanceur Spectrum de la startup allemande Isar Aerospace, avec cinq cubesats du programme Boost! de l'Agence spatiale européenne.

 

22 mars

Russie

Soyouz 2.1a (RKTs Progress)

Envoi vers la Station spatiale internationale

Seconde quinzaine de mars ?

États-Unis

Starship (SpaceX)

Douzième essai en vol du mégalanceur Starship (première utilisation d’étages du Bloc 3).

 

19 mars

Allemagne

Spectrum (Isar Aerospace)

Second vol du microlanceur Spectrum de la startup allemande Isar Aerospace, avec cinq cubesats du programme Boost! de l'Agence spatiale européenne.

 

22 mars

Russie

Soyouz 2.1a (RKTs Progress)

Envoi vers la Station spatiale internationale du cargo ravitailleur automatique Progress MS 33 / 94P.

