Calendrier des lancements orbitaux mars-mai 2026

Lire aussi
Sélection d’événements spatiaux attendus au cours du prochain trimestre, à guetter avec attention.
Seconde quinzaine de mars ?
États-Unis
Starship (SpaceX)
Douzième essai en vol du mégalanceur Starship (première utilisation d’étages du Bloc 3).
19 mars
Allemagne
Spectrum (Isar Aerospace)
Second vol du microlanceur Spectrum de la startup allemande Isar Aerospace, avec cinq cubesats du programme Boost! de l'Agence spatiale européenne.
22 mars
Russie
Soyouz 2.1a (RKTs Progress)
Envoi vers la Station spatiale internationale
Envoi vers la Station spatiale internationale du cargo ravitailleur automatique Progress MS 33 / 94P.
Premier lancement
