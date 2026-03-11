Thales lance son dôme de fer

Le désir de Donald Trump de construire un titanesque Golden Dome au-dessus des Etats-Unis semble donner des ailes à l’industrie de défense. Thales a dévoilé son SkyDefender ce mercredi 11 mars. L’industriel français présente son produit comme étant complet et mis en service dès maintenant. Il inclut une défense aérienne et antimissile multicouche et multidomaine dans le but de pouvoir anticiper et intercepter tout type de menace aérienne où qu’on soit (terre, mer, air, espace).

Le SkyDefender repose dans un premier temps sur un vaste réseau de capteur et sur des capacités d’alerte avancée afin de détecter des menaces potentielles à jusqu’à 5000 km. Thales fait appel à son accélérateur CortAIx d’intelligence artificielle, pour fluidifier l’aide à la décision et le traitement des données des capteurs. SkyDefender inclut un centre de commande et de contrôle (C2).

Pour les capacités d’interception, Thales veut assurer une protection contre toutes les menaces, y compris celles qui s’inscrivent dans la tendance depuis le début de la guerre en Ukraine : drones (saturation), hypersonique. Pour la courte portée, Skydefender reposera sur le système ForceShield, en service depuis 40 ans. Le système inclut une surveillance du ciel et différents moyens pour contrer les menaces proches, notamment les drones. Pour la moyenne portée, Thales intègre l’usage du SAMP/T nouvelle génération, produit et développé par Eurosam, coentreprise entre Thales et MBDA. Enfin, pour la longue portée, SkyDefense repose l’alerte précoce avec les radars SMART-L multimission et UHF, développés aussi par Thales auxquels s’ajoute une capacité d’alerte avancée à l’aide de capteurs infrarouges montés sur des satellites en orbite géostationnaire.

SkyDefender est donc une solution pratiquement intégralement verticalisée à 100%, et qui comprends des systèmes sur étagères, mais qui reste adaptable à d’autres systèmes que les forces armées clientes posséderaient déjà. C’est donc une opportunité pour le groupe à l’heure où les Etats gonflent leur budget de défense avec un besoin d’acquisition rapide.