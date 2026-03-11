Turkish Airlines publie encore des résultats 2025 ultra solides

Turkish Airlines vient encore de dévoiler une année 2025 très solide en matière de résultats financiers. Le chiffre d'affaires du transporteur a atteint 24,1 Md$, en croissance de 6,3 % sur un an. Même s'ils sont respectivement en retrait de 8 % et de 15,2 %, les résultats d'exploitation et net de la compagnie turque restent très élevés, à 2,2 Md$ et 2,9 Md$. Mais c'est surtout sur la marge opérationnelle que Turkish Airlines fait le plus fort, avec un niveau énorme de 23,7 % pour l'année 2025. A titre de comparaison, la marge annoncée par Air France-KLM en 2025 est de 6,1 % (avec l'objectif d'atteindre 8 % à l'horizon 2028). Celle du groupe Lufthansa est de 4,9 % et celle d'IAG est de 15,1 %. Et malgré les fortes tensions géopolitiques actuelles, les très bonnes performances enregistrées par Turkish Airlines pour les mois de janvier et de février lui permettent d'envisager une marge qui serait comprise entre 22 et 24 % pour l'exercice 2026.

Trafic et fret à niveau historique

"Conservant sa position de compagnie réseau opérant le plus grand nombre de vols en Europe, Turkish Airlines a poursuivi sa croissance régulière tout au long de l’année 2025 malgré les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques mondiales ainsi que les problèmes de livraison d’avions et d’approvisionnement en moteurs dans l’industrie aéronautique", précise la compagnie turque dans son communiqué financier. Malgré ces contraintes de production, la compagnie a augmenté sa flotte de 5 % sur un an pour atteindre 516 avions à la fin de 2025 et a inauguré la période du « deuxième 500 » avec 92,6 millions de passagers transportés en 2025 (soit une hausse de 8,8 % par rapport à 2024) et 2,2 millions de tonnes de fret (+16,6 %), enregistrant ainsi les meilleurs résultats opérationnels de son histoire.