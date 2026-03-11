Daher : Didier Kayat cède sa place de PDG

Dans un communiqué du mardi 10 mars, le constructeur Daher a annoncé le départ de son PDG Didier Kayat, qui sera effectif le 31 mars. Le communiqué spécifie que Didier Kayat part pour « se consacrer à des projets personnels ». Didier Kayat a passé 20 ans chez Daher, dont dix ans au sein du conseil d’administration, notamment en tant que directeur général depuis 2016. Le 4 juin 2024, Didier Kayat succède à Patrick Daher à la présidence du conseil tout en conservant son poste de DG. Daher précisait à l’époque « mettre en œuvre les meilleurs standards de gouvernance pour le Groupe ».

Retour au pilotage conjoint avec Thibault Scaramanga

Actuel vice-président du conseil d’administration, dont il fait partie depuis 2016, Thibault Scaramanga représentait la famille Daher au sein du groupe. Il assurera l’intérim de la présidence du conseil mais ne reprendra pas le poste de directeur général, Daher décidant de revenir à un pilotage à deux têtes après une chute des livraisons en 2025 (76 appareils contre 82 en 2024). Actuel directeur général adjoint, Aymeric Daher sera la deuxième tête du groupe en tant que Directeur général délégué, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau DG en cours de recrutement.

Daher a également annoncé le recrutement de Marwan Lahoud, ancien directeur général à la stratégie et au marketing d’Airbus et ancien PDG de MBDA.