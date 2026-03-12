Verticon : le H140 continue d'évoluer
© Christian Keller (Airbus Helicopters)
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 12 mars 2026 à 08:00

630 mots

Un an après avoir dévoilé le H140 lors de Verticon 2025, Airbus Helicopters dévoile la version ACH de son nouvel hélicoptère. Parallèlement, les essais continuent pour les quatre prototypes de H140, avec un premier appareil de série centré sur les missions de santé en service pour 2028 et l’ACH140 deux ans plus tard.

Ce 9 mars, à l’occasion du salon Verticon, Airbus Helicopters a dévoilé un nouvel hélicoptère de sa gamme Airbus Corporate Helicopters (ACH) : l’ACH140 Line. Basé sur le H140, cet hélicoptère cherche à répondre à un besoin au niveau des marchés corporate et VIP.

Le confort est donc une priorité pour la

12/03/2026 08:00
Industrie

