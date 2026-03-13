Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : comment fonctionne le dôme Skydefender de Thales

Cette semaine, Thales a dévoilé son dôme anti-missile Skydefender. Le lendemain, Leonardo renforçait son plan industriel autour de sa solution concurrente Michelangelo. Mais comment est-ce que cela fonctionne ? Directeur général adjoint de Thales en charge de l’activité Systèmes Terrestres et Aériens, Hervé Dammann va dans les détails sur le plateau de l’émission Air & Défense sur BFM Business.



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Air&Défense, c'est l'émission de BFM Business consacrée aux enjeux brûlants de l'aéronautique, de la défense et du spatial, en partenariat avec La Tribune et Air&Cosmos. Rendez-vous chaque vendredi à 12h30 sur BFM Business, sur la chaîne Youtube et en podcast, où vous retrouverez toutes les émissions précédentes avec le décryptage de Léo Barnier, rédacteur en chef d’Air&Cosmos.