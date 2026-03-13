Spatial : à Andøya, Friedrich Merz prône une collaboration bilatérale avec la Norvège

Cela nous change des mouettes, des phoques et des macareux. L’île d’Andøya au sud du féérique archipel norvégien des Lofoten, a reçu une visite particulière. Le centre spatial d’Andøya, connu pour accueillir des tirs de fusées-sondes, y compris de la Nasa, pour la recherche et la démonstration technologique, a reçu le chancelier allemand Friedrich Merz, accompagné du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Les deux chefs de gouvernements sont en déplacement en Norvège dans le cadre de l’exercice militaire de l’OTAN Cold Response d’entraînement au combat en conditions arctiques, à l’instar de l’exercice militaire Viking l’année dernière. Merz et Støre ont d’ailleurs retrouvé le Premier ministre du Canada Mark Carney à Bardufoss.

Dans les locaux d’Isar Aerospace

A Andøya, Merz et Støre ont visité le bâtiment d’assemblage final et le pas de tir de la fusée Spectrum de la société allemande Isar Aerospace, dont le second modèle de vol est en cours d’assemblage en vue d’un tir dans les prochaines semaines. Le premier vol en 2025 était un échec cuisant, le minilanceur ayant explosé peu après avoir décollé. Si cette fois-ci est la bonne, la fusée allemande deviendra la première fusée privée d’Europe à avoir réussi un décollage, donnant à Isar Aerospace une avance sur ses nombreux concurrents du New Space européen.

Depuis Andøya, Merz et Støre ont également annoncé la mise en place d’un groupe de travail pour étudier un partenariat bilatéral entre les deux pays dans l’observation de la Terre, la communication par satellite et bien sûr les lancements. Sur ce dernier point, l’installation d’Isar Aerospace à Andøya est un exemple de la bonne entente entre les deux pays, cherchant tous deux à se libérer d’une dépendance européenne aux technologies américaines. « Nous nous sommes reposés bien trop longtemps sur d’autres nations. C’est désormais le moment de l’Europe. C’est le temps de la coopération européenne » a déclaré Merz. Pour rappel, la Norvège ne peut pleinement participer aux programmes spatiaux de l’Union Européenne, mais reste un Etat membre de l’Agence spatiale européenne, l’ESA.