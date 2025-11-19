Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace

Le contrat a été signé à la Space Tech Expo à Brême, le 18 novembre. Un vol entier du mini-lanceur Spectrum a été verrouillé par le broker basé au Texas. SEOPS est connu comme un des nombreux intermédiaires entre un opérateur satellite et une compagnie de lancement comme Isar Aerospace. Le broker réserve des places à bord d’un vol rideshare (partagé) proposé par un gros lanceur à l’instar des vols Transporter ou Bandwagon de SpaceX. Plus rarement mais de plus en plus régulièrement avec l’essor d’une nouvelle famille de petits lanceurs, les brokers réservent un vol entier pour ses clients.

Comme le fait SEOPS, le broker peut également assurer le déploiement, en achetant ou en développant son système d’éjection du satellite (anneau de séparation ou boîte d’éjection pour les cubesats). Avant d’être exclusivement à bord des vols SpaceX, SEOPS était à bord des vols Antares, à bord du cargo Cygnus à destination de l’ISS, d’où il déployait des cubesats universitaires ou commerciaux.

Gonflement du manifeste pour Spectrum