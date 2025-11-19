Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace
Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace
© Isar Aerospace
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 19 novembre 2025 à 17:00

300 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace

L’entreprise bavaroise qui développe et père sa petite fusée Spectrum a signé un contrat de vol dédié avec la société américaine SEOPS. La mission est prévue en 2028.

Le contrat a été signé à la Space Tech Expo à Brême, le 18 novembre. Un vol entier du mini-lanceur Spectrum a été verrouillé par le broker basé au Texas. SEOPS est connu comme un des nombreux intermédiaires entre un opérateur satellite et une compagnie de lancement comme Isar Aerospace. Le broker réserve des places à bord d’un vol rideshare (partagé) proposé par un gros lanceur à l’instar des vols Transporter ou Bandwagon de SpaceX. Plus rarement mais de plus en plus régulièrement avec l’essor d’une nouvelle famille de petits lanceurs, les brokers réservent un vol entier pour ses clients.

Comme le fait SEOPS, le broker peut également assurer le déploiement, en achetant ou en développant son système d’éjection du satellite (anneau de séparation ou boîte d’éjection pour les cubesats). Avant d’être exclusivement à bord des vols SpaceX, SEOPS était à bord des vols Antares, à bord du cargo Cygnus à destination de l’ISS, d’où il déployait des cubesats universitaires ou commerciaux.

Gonflement du manifeste pour Spectrum

Spectrum est capable d’emporter jusqu’à 1000 kg de charge utile en orbite basse. Développée dans la région de Munich en Allemagne, la fusée décolle actuellement du centre spatial d’Andoya en Norvège. Son format semble idéal pour les brokers comme SEOPS. Son manifeste est bien rempli avec plusieurs vols pour le français Exotrail, un pour Infinite Orbits, des accords avec Spaceflight Inc. et Isispace, et d’autres vols dédiés pour l’agence spatiale norvégienne. Spectrum est la première fusée du New Space européen à avoir décollé, avec une tentative le 30 mars 2025. Mais le vol a tourné court, mais une perte de contrôle avait conduit au crash du lanceur juste après son décollage. Après avoir résolu le problème, Isar Aerospace a annoncé en septembre que les éléments du second vol sont arrivés en Norvège.

Mots clés

lanceurs Minilanceurs Microlanceurs Isar Aerospace Spectrum New Space andoya Exotrail infinite orbits rfa one


Lire aussi

Passagers perturbateurs : le gouvernement renforce son arsenal
Aviation Civile

Passagers perturbateurs : le gouvernement renforce son arsenal

La nouvelle législation mise en place pour tenter d'endiguer ce phénomène en hausse prévoit notamment la création d'une ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
19/11/2025 17:00
300 mots

Espace

Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace

L’entreprise bavaroise qui développe et père sa petite fusée Spectrum a signé un contrat de vol dédié avec la société américaine SEOPS. La mission est prévue en 2028.

Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace
Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace

Le contrat a été signé à la Space Tech Expo à Brême, le 18 novembre. Un vol entier du mini-lanceur Spectrum a été verrouillé par le broker basé au Texas. SEOPS est connu comme un des nombreux intermédiaires entre un opérateur satellite et une compagnie de lancement comme Isar Aerospace. Le broker réserve des places à bord d’un vol rideshare (partagé) proposé par un gros lanceur à l’instar des vols Transporter ou Bandwagon de SpaceX. Plus rarement mais de plus en plus régulièrement avec l’essor d’une nouvelle famille de petits lanceurs, les brokers réservent un vol entier pour ses clients.

Comme le fait SEOPS, le broker peut également assurer le déploiement, en achetant ou en développant son système d’éjection du satellite (anneau de séparation ou boîte d’éjection pour les cubesats). Avant d’être exclusivement à bord des vols SpaceX, SEOPS était à bord des vols Antares, à bord du cargo Cygnus à destination de l’ISS, d’où il déployait des cubesats universitaires ou commerciaux.

Gonflement du manifeste pour Spectrum

Spectrum est capable d’emporter jusqu’à 1000 kg de charge utile en orbite basse. Développée dans la région de Munich en Allemagne, la fusée décolle actuellement du centre spatial d’Andoya en Norvège. Son format semble idéal pour les brokers comme SEOPS. Son manifeste est bien rempli avec plusieurs vols pour le français Exotrail, un pour Infinite Orbits, des accords avec Spaceflight Inc. et Isispace, et d’autres vols dédiés pour l’agence spatiale norvégienne. Spectrum est la première fusée du New Space européen à avoir décollé, avec une tentative le 30 mars 2025. Mais le vol a tourné court, mais une perte de contrôle avait conduit au crash du lanceur juste après son décollage. Après avoir résolu le problème, Isar Aerospace a annoncé en septembre que les éléments du second vol sont arrivés en Norvège.

Mots clés

lanceurs Minilanceurs Microlanceurs Isar Aerospace Spectrum New Space andoya Exotrail infinite orbits rfa one

Lire aussi

Passagers perturbateurs : le gouvernement renforce son arsenal
Aviation Civile

Passagers perturbateurs : le gouvernement renforce son arsenal

La nouvelle législation mise en place pour tenter d'endiguer ce phénomène en hausse prévoit notamment la création d'une base de données spécifique et des amendes renforcées.
Commentaires