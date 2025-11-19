Lanceurs : un client américain pour les Allemands Isar Aerospace

L’entreprise bavaroise qui développe et père sa petite fusée Spectrum a signé un contrat de vol dédié avec la société américaine SEOPS. La mission est prévue en 2028.
Le contrat a été signé à la Space Tech Expo à Brême, le 18 novembre. Un vol entier du mini-lanceur Spectrum a été verrouillé par le broker basé au Texas. SEOPS est connu comme un des nombreux intermédiaires entre un opérateur satellite et une compagnie de lancement comme Isar Aerospace. Le broker réserve des places à bord d’un vol rideshare (partagé) proposé par un gros lanceur à l’instar des vols Transporter ou Bandwagon de SpaceX. Plus rarement mais de plus en plus régulièrement avec l’essor d’une nouvelle famille de petits lanceurs, les brokers réservent un vol entier pour ses clients.
Comme le fait SEOPS, le broker peut également assurer le déploiement, en achetant ou en développant son système d’éjection du satellite (anneau de séparation ou boîte d’éjection pour les cubesats). Avant d’être exclusivement à bord des vols SpaceX, SEOPS était à bord des vols Antares, à bord du cargo Cygnus à destination de l’ISS, d’où il déployait des cubesats universitaires ou commerciaux.
Spectrum est capable d’emporter jusqu’à 1000 kg de charge utile en orbite basse. Développée dans la région de Munich en Allemagne, la fusée décolle actuellement du centre spatial d’Andoya en Norvège. Son format semble idéal pour les brokers comme SEOPS. Son manifeste est bien rempli avec plusieurs vols pour le français Exotrail, un pour Infinite Orbits, des accords avec Spaceflight Inc. et Isispace, et d’autres vols dédiés pour l’agence spatiale norvégienne. Spectrum est la première fusée du New Space européen à avoir décollé, avec une tentative le 30 mars 2025. Mais le vol a tourné court, mais une perte de contrôle avait conduit au crash du lanceur juste après son décollage. Après avoir résolu le problème, Isar Aerospace a annoncé en septembre que les éléments du second vol sont arrivés en Norvège.
