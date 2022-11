Royal Jordanian choisit les moteurs GTF de Pratt & Whitney pour équiper jusqu'à 30 avions Airbus et Embraer.

Royal Jordanian choisit les moteurs GTF de Pratt & Whitney pour ses Airbus et Embraer

Royal Jordanian Airlines (" Royal Jordanian ") a sélectionné jusqu'à 30 appareils monocouloirs de dernière génération équipés de moteurs Pratt & Whitney GTF, pour remplacer l'ensemble de sa flotte d'avions à fuselage étroit et de jets régionaux au cours des 3 à 5 prochaines années. Plus précisément, la compagnie aérienne a choisi les moteurs GTF pour équiper jusqu'à 20 nouveaux appareils de la famille Airbus A320neo, dont les modèles A320neo et A321neo. En outre, Royal Jordanian introduira en flotte jusqu'à 10 appareils Embraer E-Jets E2 équipés de moteurs Pratt & Whitney GTF, notamment les modèles E190-E2 et E195-E2.

Accord sur la maintenance à long terme des moteurs

Royal Jordanian et Pratt & Whitney ont également finalisé un accord pour la maintenance à long terme des moteurs. Les livraisons d'avions devraient commencer à la fin de 2023. "Nous avons choisi des avions propulsés par le GTF pour leur efficacité , leur plus grande autonomie et leur économie d'exploitation exceptionnelle", a déclaré Samer Majali, vice-président et PDG de Royal Jordanian. "Ces appareils nous permettront de moderniser notre flotte et de proposer de nouvelles liaisons, tout en maintenant des tarifs aériens abordables et en réduisant considérablement nos émissions de carbone."

Deuxième client à s'engager à la fois sur la famille A320neo propulsée par GTF et sur les appareils Embraer E-Jets E2

Royal Jordanian devient le deuxième client à s'engager à la fois sur la famille A320neo à motorisation GTF et sur les appareils Embraer E-Jets E2. La compagnie aérienne exploite actuellement dix appareils de la famille Airbus A320ceo équipés de moteurs V2500®️ d'International Aero Engine et exploitait auparavant plusieurs appareils équipés de turbosoufflantes et de turbopropulseurs et de groupes auxiliaires de puissance Pratt & Whitney.